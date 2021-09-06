В Украине в 2020 году за одного пациента с коронавирусом Национальная служба здоровья Украины выплатила 45 тыс. грн.

Такой ответ предоставили в Министерстве здравоохранения на запрос Фактов ICTV. Эксперты отметили, что за 2021 год эти данные пока подсчитываются.

Пациенты с легкой формой коронавируса лечатся амбулаторно — под наблюдением своего семейного врача. А люди из групп риска или те, кого госпитализировали, попадают в стационар. НСЗУ оплачивает оказанную медицинскую помощь пациентам, независимо от статуса вакцинации.

Учреждение, с которым служба заключила договор, обязано оказать медицинскую помощь для лечения Covid-19 и обеспечить необходимую медикаментозную терапию. Согласно тарифу, пациента также обеспечивают лекарствами во время интенсивной терапии.

Пациент с Covid-19 бесплатно получает во время лечения в стационаре:

первичный обзор и тестирование на Covid-19;

необходимые инструментальные и лабораторные исследования, такие как развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза, бактериологические и другие;

медицинскую помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородную поддержку, интенсивную терапию и подключение к аппаратам ИВЛ и ЭКМО;

медикаментозную терапию и обезболивание при необходимости. Все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения Covid-19 и Национальным перечнем лекарственных средств, включены в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений;

мониторинг и коррекцию лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний;

обеспечение круглосуточного врачебного и медсестринского ухода и прочее.

По данным Минздрава, в 2021 году для лечения госпитализированных пациентов с тяжелой формой коронавируса, НСЗУ запланировало выделить 9 млрд грн. Однако из-за роста количества госпитализированных пациентов в министерстве решили увеличить расходы на 2 млрд 800 млн грн.

В Украине в течение января-июля 2021 года больницам уже выплатили 9 млрд 442 млн грн за стационарную помощь пациентам с Covid-19.

Представители министерства пояснили, что тариф на лечение Covid-пациентов определяется как глобальная ставка в месяц и составляет 554 тыс. гривен. Но к тарифу добавляются различные корректирующие коэффициенты — в соответствии с нагрузкой и количеством медицинских команд, оказывающих медицинскую помощь госпитализированным пациентам с Covid-19.

— Государство делает все возможное, чтобы защитить украинцев во время пандемии от коронавируса. Единственная защита — вакцинация. Бюджет программы медгарантий предусматривает почти 1,5 млрд грн на иммунизацию, — рассказали в Минздраве.

Эту сумму потратят на оплату работы мобильных команд, которые проводят прививки. В то же время закупка вакцин не входит в бюджет программы медицинских гарантий.

По состоянию на 1 сентября НСЗУ выплатила более 147,9 млн грн учреждениям за проведенную вакцинацию.