Национальная служба здоровья Украины дает ответы на самые распространенные вопросы бесплатной медицинской помощи для онкопациентов и особенностей ее получения в военное время.

Как продолжить лечение, если вы переехали в другой регион?

Несмотря на войну, Программа медицинских гарантий 2022 в Украине финансируется в полном объеме. Онкопациенты имеют право на бесплатную медицинскую помощь независимо от места пребывания.

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Большинство онкоцентров страны работают в штатном режиме, там проводятся плановые и ургентные процедуры, операции, диагностика и т.д.

Если вы переехали в другой регион, вы можете продолжить лечение в любом медицинском учреждении, заключившем договор с НСЗУ на соответствующие услуги, при направлении лечащего врача с клинически и морфологически установленным диагнозом новообразования. Во время действия военного положения направление может быть выдано на бумажном носителе.

Узнать контакты ближайшего онкоцентра можно в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77. После этого нужно позвонить в заведение и спросить, проводит ли он нужные процедуры и по какому графику работает.

Дорогие препараты для онкопациентов, которые закупает государство, также можно получить независимо от места пребывания.

Узнать о закупке препаратов можно на сайте Министерства здравоохранения в разделе Закупки лекарств.

Проверить наличие препаратов в конкретном заведении можно на сайте www.eliky.in.ua. Также на этом сайте можно проверить наличие в заведениях лекарства из Нацперечня, если вы нуждаетесь в стационарном лечении. А на сайте Государственного предприятия Медицинские закупки Украины есть информация, как действовать, если лекарства, закупленные государством, закончились в больнице.

Кроме того, информация о наличии лекарства в учреждениях должна быть у местных департаментов здравоохранения.

Как сделать КТ бесплатно?

Компьютерная томография для онкопациентов – безвозмездная услуга. Чтобы его получить, нужно направление лечащего врача с установленным диагнозом новообразования у пациента.

Также пациент имеет право на бесплатную компьютерную томографию для диагностики заболевания, для этого необходимо направление лечащего врача.

В направлении врач указывает все зоны, требующие исследования. Поэтому в заведении, законтрактованном НСЗУ, не могут отказать в исследовании нескольких участков организма.

За контраст не нужно платить. Он входит в бесплатную услугу.

Понятия, как лимит безвозмездных обследований нет. Если у пациента есть направление, он имеет право на бесплатные медицинские услуги.

Если очередь на бесплатное КТ 3-10 месяцев, а скорее можно сделать только платно, следует обратиться в администрацию заведения. Если она не найдет возможности ускорить обследование, советуем выбрать другое заведение.

Нужно ли е-направление для каждого визита в онкодиспансер?

Нет, получать направление каждый раз не нужно. Пациент с установленным диагнозом не нуждается в направлении, чтобы обращаться к лечащему врачу. Врач составляет план лечения, на основе которого выписывает пациенту электронное направление на все необходимые консультации и процедуры в том количестве, которое необходимо пациенту. С этим электронным направлением пациент посещает указанные в направлении процедуры без дополнительных направлений.

Могут ли пациенту отказать в помощи без распечатки?

Печатать электронное направление необязательно. Это необходимо в случае, когда у пациента нет телефона. Однако медицинские учреждения не могут требовать распечатки от пациента.

Что делать, если отказывают в услуге из-за бумажного направления?

Если врач не имеет технической возможности выписать электронное направление во время действия военного состояния, он может выписать направление пациенту в бумажной форме. Соответствующая норма закреплена в Приказе Минздрава № 388 от 28.02.2022.

Если пациенту отказывают на уровне руководства больницы, нужно написать жалобу в местный департамент здравоохранения или владельца медучреждения – соответствующего органа местной власти.

Если не удается решить проблему на местном уровне, нужно подать жалобу в НСЗУ: ​​через контакт-центр или письмом по почтовому адресу г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, индекс 04073, или по электронному адресу info@nszu.gov.ua .

Источник: НСЗУ