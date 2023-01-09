Сокращение количества насекомых означает снижение урожайности здоровых продуктов, таких как фрукты и овощи, и рост заболеваемости людей.

По оценкам исследования, глобальная потеря опылителей уже вызывает около 500 тыс. ранних смертей в год из-за сокращения предложения здоровых продуктов питания.

Три четверти посевов требуют опыления, но популяции многих насекомых резко сокращаются.

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Исследование показало, что это привело к потере до пяти процентов урожая фруктов, овощей и орехов. По словам ученых, более низкое потребление этих продуктов означает, что около одного процента всех смертей теперь можно отнести к потере опылителей.

Исследователи рассмотрели смертность от сердечных заболеваний, инсульта, диабета и некоторых видов рака, все из которых можно снизить с помощью более здорового питания. Это первое исследование, в котором количественно оцениваются потери здоровья человека от недостаточного количества диких опылителей.

Исследование было основано на данных сотен ферм по всему миру, информации об урожайности и рисках для здоровья, связанных с питанием, а также на компьютерной модели, которая отслеживает мировую торговлю продуктами питания.

— Важным недостающим элементом в обсуждении биоразнообразия было отсутствие прямой связи со здоровьем человека», — сказал старший автор исследования Сэмюэл Майерс.

Это исследование устанавливает, что потеря опылителей уже влияет на здоровье в масштабе с другими глобальными факторами риска для здоровья, такими как рак простаты или расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

— Но есть решение в виде благоприятных для опылителей методов, — сказал Майерс. К ним относятся увеличение обилия цветов на фермах, сокращение использования пестицидов, особенно неоникотиноидов, а также сохранение или восстановление близлежащих естественных мест обитания.

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Health Perspectives, оценивались десятки культур, зависящих от опылителей, с использованием данных глобального сельскохозяйственного исследования. Было обнаружено, что недостаточное опыление снижает урожайность примерно на четверть.