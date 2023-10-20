7 секретов здорового питания от Оксаны Гутцайт

Украинская журналистка и ведущая Факты ICTV Оксана Гутцайт рассказала о своих секретах питания, которые держат ее в идеальной форме.

С пяти лет телеведущая занималась художественной гимнастикой и даже думала, что свяжет свою жизнь с этим видом спорта. Сегодня же Оксана говорит, что художественная гимнастика научила ее дисциплине во всем, прежде всего в питании.

Раньше, когда Оксана еще занималась художественной гимнастикой, она ела очень мало.

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— Это мог быть творог утром, супчик на обед и без ужина, — говорит журналистка.

В старшем возрасте ведущая могла совсем не есть день перед соревнованиями.

— Я не была слишком худой, поэтому так нужно было делать, чтобы хорошо выступить, — вспоминает ведущая.

Сейчас Оксана Гутцайт говорит, что питается сбалансировано, у нее сохранились привычки со времен гимнастики, поэтому знает, сколько белков, жиров, углеводов ей нужно.

Журналистка сумела совместить плотный график и правильное питание.

— Я все равно встаю утром и иду готовить завтрак сыну. Поэтому сразу и себе готовлю судочек, — говорит Оксана.

7 ключевых правил здорового питания от Оксаны Гутцайт

1. Не ужинать после пяти

Это правило у журналистки осталось со времен художественной гимнастики.

2. Исключить алкоголь

Оксана Гутцайт совсем не пьет алкоголь. Она говорит, что спиртное значительно повышает кислотность желудка, потом хочется есть, да и вообще алкоголь калорийный.

3. Добавлять в рацион кефир, кисломолочные продукты

— Кефир со льном — это вообще просто клад, — говорит ведущая.

Чаще всего Оксана этим ужинает. Она добавляет, что такая пища питательная и можно себя обмануть, что ее много, когда ешь ложечкой, не спеша.

4. Небольшой завтрак

Оксана говорит, если съест большой завтрак, то потом будет много есть. Завтрак должен быть, но не слишком большой. Ведущая признается, что в первый прием пищи может даже себе позволить круассан или еще что-то вредное.

5. Не употреблять обработанных продуктов

Любые колбасы, копчености и другие обработанные продукты — это табу для женщины.

— Мы уже давно такого не едим дома, — добавляет ведущая.

6. Утром теплая вода с лимоном

— Я просыпаюсь и сразу наливаю себе тепленькой воды, добавляю еще туда лимон, — говорит Оксана.

7. Хочешь есть — пей

Ведущая говорит, если не наелась, то много-много пьет, тогда еда просто не влезет.

— Вообще мне это еще говорили наши тренеры, что ты не голодный, а просто хочешь пить. Но нам и пить тогда не давали, — рассказывает она.

Журналистка также приучает детей к правильному и сбалансированному питанию.