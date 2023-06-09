Жизнь в стрессе, война и ночи без сна отрицательно сказываются на нашем организме. Особенно если вы много работаете и мало отдыхаете. Как восстановить силы и почему они исчезают – читайте в материале.
Почему не хватает сил: самые распространенные причины
Врачи выделяют следующие причины:
- стресс;
- недосыпание;
- болезни;
- неправильное питание;
- недостаточное количество физических нагрузок;
- авитаминоз.
7 способов восстановить силы: техники от эксперта
Терапевт Ольга Черная выделяет следующие методы для восстановления сил:
- Режим сна. Часто из-за дедлайнов и желания сделать больше дел или посмотреть любимый сериал мы пренебрегаем своим сном. Сон менее 7 часов чаще всего может приводить к ощущению усталости.
- Физическая нагрузка. Нетренированный организм часто устает, добавьте хотя бы 30 мин. днем регулярной физической активности, и уже через месяц вы избавитесь от ощущения усталости.
- Питание. Недостаточное количество питательных веществ, в частности белковых, может привести к возникновению анемии. В таком случае человек будет чувствовать усталость, слабость. Добавьте в свой рацион продукты, богатые железом: печень, телятину, бобовые, шпинат, кунжут, семена тыквы. А также продукты с витамином С для лучшего усвоения железа: гранатовый и апельсиновый фреш, киви, красный перец, клубнику и т. д.
- Витамины и минералы. Недостаточный уровень в организме витамина Д может проявляться постоянной усталостью, частыми простудами, бессонницей, угнетенным настроением. Обратитесь к врачу, чтобы он направил вас на анализ на витамин Д и при необходимости назначил его в правильной дозе.
- Щитовидная железа. Постоянная усталость, нарушение памяти, набор веса, отеки могут свидетельствовать о нарушениях в работе щитовидной железы. Недостаточное количество гормонов этого эндокринного органа может вызвать постоянное чувство усталости и нуждается в консультации эндокринолога.
- Контрастный душ. Доказано, что контрастный душ утром или после тяжелого рабочего дня активизирует организм и позволяет проснуться от усталости, а кроме этого, регулирует работу лимфатических сосудов, очищающих ваш организм от токсинов.
- Скажите нет депрессии. Часто усталость и лень путают с понятием депрессия. Ощущение чрезмерной усталости даже после отдыха и способов повыше может свидетельствовать о депрессии. Если вы замечаете такое состояние на протяжении долгого времеми – обратитесь к специалистам.