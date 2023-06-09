Жизнь в стрессе, война и ночи без сна отрицательно сказываются на нашем организме. Особенно если вы много работаете и мало отдыхаете. Как восстановить силы и почему они исчезают – читайте в материале.

Почему не хватает сил: самые распространенные причины

Врачи выделяют следующие причины:

стресс;

недосыпание;

болезни;

неправильное питание;

недостаточное количество физических нагрузок;

авитаминоз.

7 способов восстановить силы: техники от эксперта

Терапевт Ольга Черная выделяет следующие методы для восстановления сил: