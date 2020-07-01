Алкоголь полезен для человека — исследование

Согласно новому исследованию, употребление двух алкогольных напитков в день может замедлить снижение умственной активности с возрастом.

Исследователи из Университета Джорджии изучали связь между потреблением алкоголя и изменениями функций мозга с течением времени у почти 20 тыс. людей среднего и старшего возраста.

Ученые обнаружили, что люди, регулярно употреблявшие алкоголь — до двух раз в день — имели на треть меньшую вероятность снижения когнитивной функции по сравнению с теми, кто употребляет чай.

В среднем у них было на 29% меньше шансов потерять умственные способности по сравнению с людьми, которые никогда не пьют.

Авторы обнаружили, что оптимальное потребление составляет от 10 до 14 напитков в неделю, но заявили, что результаты не означают, что те, кто пьет меньше, должны увеличить свое потребление.

В общей сложности 19 887 участников проходили опросы каждые два года об их здоровье и образе жизни. Их когнитивные функции также были измерены в серии тестов.

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Удаленная работа способствует употреблению алкоголя

Другое исследование, которое проводили специалисты Центрального института душевного здоровья в Мангейме в Германии, показало, что люди на карантине стали пить больше алкоголя.

Ученые объяснили, что многие пытаются при помощи алкоголя снять стресс и ослабить чувство тревоги и страха.

Продажа алкоголя в Украине в период карантине возросла на 4-5%.

Источник: Jama Network Open