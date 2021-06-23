Физкультура станет интересной, а по всей стране появятся активные парки — Тимошенко

В Украине стартует президентская программа Здоровая Украина, цель которой — сделать здоровье новым трендом для украинцев и увеличить среднюю продолжительность жизни.

Об этом написал у себя в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он рассказал, что для подготовки программы Офис президента за последние несколько месяцев провел масштабную работу с тремя Министерствами — здравоохранения, молодежи и спорта, образования и науки, а также с участием десятков экспертов в различных областях.

Программа Здоровая Украина предусматривает работу во многих направлениях. Среди них:

новая концепция уроков физкультуры — интересных, а следовательно популярных у детей;

реформа школьного питания;

популяризация спортивных секций и кружков;

новые онлайн-приложения, которыми дети и родители смогут пользоваться во время занятий спортом.

Кроме того, для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы — полные обследования каждые два года, а для некоторых категорий — ежегодно.

Также программа предусматривает создание активных парков и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого. Одна из первых таких площадок появится ко Дню независимости на территории ВДНГ в Киеве.

По словам Тимошенко, президент Владимир Зеленский ставит задачу, чтобы тысячи таких локаций появились и в больших городах, и в маленьких селах.

По состоянию на сейчас по всей Украине уже запланированы локации для 873 площадок, дальше их будет еще больше.

— Здоровье должно быть новым трендом в Украине. Иначе население будет продолжать уменьшаться. Потому что, к сожалению, по средней продолжительности жизни (72 года) Украина сегодня занимает 115-е место в мире, — отметил Тимошенко.

Он также напомнил, что отдельно в рамках другой президентской программы — Большая стройка — продолжается развитие десятков приемных отделений в больницах по всей Украине. В результате время оказания первой медицинской помощи занимает не несколько часов, а 20-30 мин.

Ранее Тимошенко, который является координатором программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщал, что в течение года реконструируют и построят 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 обновленных приемных отделений.