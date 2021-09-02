Как лечат миокардит?

Легкая форма миокардита проходит без медикаментозного лечения. Главное, следовать советам врача и не перегружать организм.



В зависимости от причины возникновения воспаления миокарда назначают противовоспалительные средства, антибактериальные или противовирусные препараты.



При тяжелых формах болезни пациента госпитализируют и назначают антиаритмические, противовоспалительные и противотромботические препараты, антикоагулянты, гормоны.



Больному с легкой формой миокардита или пациенту после выписки из больницы показана умеренная физическая активность. Нужно также соблюдать режим дня. Важно чаще бывать на свежем воздухе и избегать статических и тяжелых физических нагрузок.



Со временем постепенно физические нагрузки можно увеличивать.