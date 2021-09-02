Новое исследование, проведенное в США, показало, что Covid-19 увеличивает риск развития миокардита (воспаления сердца) в 16 раз. Миокардит также возникает как осложнение после гриппа, других вирусных и бактериальных инфекций. Как распознать опасное осложнение, и что делать, если оно возникло, Фактам ICTV рассказала врач-кардиолог клиники Оберіг Елена Голубовская.
Что такое миокардит?
Миокардит - это воспалительное заболевание миокарда. Выделяют острый миокардит, подострый или хронический.
Причины возникновения миокардита?
Чаще всего миокардит развивается как осложнение инфекционной болезни: вирусной или бактериальной. Причинами могут быть также аллергия, аутоиммунные заболевания, почечная недостаточность и др.
Каковы симптомы миокардита?
Следует обратить внимание на симптомы, которые возникают вскоре после простуды или кишечных расстройств.
Для миокардита характерны следующие проявления:
- одышка при нагрузке или покое;
- боль в грудной клетке;
- учащенное сердцебиение;
- ощущение нехватки воздуха;
- отеки.
Если впервые появились несколько этих симптомов, нужно срочно обратиться к врачу. Ведь запущенная болезнь без правильного лечения может вызвать нежелательные последствия с печальными перспективами.
Как диагностируют миокардит?
Для диагностики нужны следующие исследования:
Лабораторные:
- общий анализ крови;
- развернутый анализ крови;
- анализ на реактивный белок;
- маркер тромбозов;
- маркер воспаления прокальцитонин (позволяет определить вирусную или бактериальную природу воспаления, паразитарное заболевание);
- анализ на антитела к миокарду.
Инструментальные исследования:
- электрокардиограмма;
- эхограмма сердца;
- МРТ сердца.
Как лечат миокардит?
Легкая форма миокардита проходит без медикаментозного лечения. Главное, следовать советам врача и не перегружать организм.
В зависимости от причины возникновения воспаления миокарда назначают противовоспалительные средства, антибактериальные или противовирусные препараты.
При тяжелых формах болезни пациента госпитализируют и назначают антиаритмические, противовоспалительные и противотромботические препараты, антикоагулянты, гормоны.
Больному с легкой формой миокардита или пациенту после выписки из больницы показана умеренная физическая активность. Нужно также соблюдать режим дня. Важно чаще бывать на свежем воздухе и избегать статических и тяжелых физических нагрузок.
Со временем постепенно физические нагрузки можно увеличивать.
Можно ли лечить миокардит народными средствами? Например, пастой Амосова?
Народные средства не являются протокольными при лечении миокардита. Поэтому их не назначают. Что касается общеукрепляющих средств, спросите у своего врача.
Как питаться при миокардите?
Врачи советуют уменьшить количество соли в блюдах, ограничить потребление углеводов и животных жиров. И желательно отказаться от полуфабрикатов и промышленно обработанных продуктов: колбас, копченых блюд и т.д.
Можно ли предотвратить возникновение миокардита?
Да, нужно вовремя обратиться за помощью к врачу.
Максимально быстро начать лечение и не запускать заболевание.
При гриппе и других инфекционных болезнях нужно соблюдать постельный режим.