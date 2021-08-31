В осенний период люди часто жалуются на подавленное состояние и ухудшение самочувствия. Это может быть связано с возникновением осенней депрессии, которая иногда может длиться до самой зимы.

Осенняя депрессия — это обычно мрачное настроение, которое не считается полноценным заболеванием. Она возникает из-за того, что происходят изменения в погодных условиях, уменьшается количество теплых, солнечных дней, а вместо этого приходят дожди и пасмурность. У человека возникает чувство, что закончилось нечто яркое.

Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала Фактам ICTV о том, как распознать осеннюю депрессию и как с ней бороться.

Как распознать осеннюю депрессию

Чтобы распознать осеннюю хандру, можно использовать следующий список симптомов:

апатичное настроение;

постоянное чувство усталости;

ощущение скуки;

проблемы со сном;

отсутствие здорового аппетита;

резкие приступы гнева и раздражительность;

негативное отношение к себе и окружающим.

Осенняя хандра и депрессия

По словам Клюшниченко, осенняя хандра и депрессия — это не одно и то же. Хандра не перекрашивает жизнь в черные цвета, как это делает депрессия.

— Хандра мимолетна, а депрессия постоянна. Во время первой вы можете и смеяться, и радоваться, забывая вроде бы о своем состоянии, а во время депрессии состояние мрачности стабильное и точно не кратковременное, — отметила специалист.

Хандра может мешать человеку наслаждаться жизнью, так же как тревожность и печаль. Но это нормальное состояние для человека. Она связана с определенными биоритмами, которые свойственны каждому человеку. Хотя хандра и не приятна, она может пройти сама собой.

А депрессия — это состояние, которое сопровождается безразличием, апатией, потерей мотивации и жажды жизни. Это очень длительный процесс.

Психолог говорит, что самостоятельно выйти из депрессии очень трудно. Нужно в этом состоянии обязательно заручиться поддержкой или обратиться к специалисту.

Чем опасна осенняя депрессия для здоровья

— Если мы говорим в контексте осенней хандры, подразумевая под этим депрессию, то опасность заключается в том, что это состояние может затянуть человека. И это может как раз перерасти в депрессию, — утверждает специалист.

Депрессия же, как правило, ухудшает общее состояние здоровья и самочувствия человека, вызывает утомляемость, общую слабость, астению. Также депрессия лишает человека радостей жизни и при этом разрушает его не только психологически, но и физически.

Как помочь человеку с депрессией близким и друзьям

Клюшниченко дала советы о том, что делать родным и друзьям, у которых есть человек с депрессией:

не нужно говорить о том, чтобы человек просто «забыл», «не обращал внимания» и «мыслил позитивно» — к сожалению, это не только не помогает, но и очень раздражает человека в подавленном состоянии;

спросите, что именно вы можете сделать для дорогого вам человека, который находится в депрессии;

большинство людей с депрессией чувствуют себя одинокими, и уже то, что вы готовы помочь и быть рядом, будет приятно для человека;

скажите человеку, что он не один и вам небезразлично его состояние! Каждому человеку нужно знать, что он не одинок, а человеку, который находится в депрессии, тем более нужно это слышать.

— Возможно, вы и сами еще не знаете, что надо будет сделать, но для человека ваша готовность помочь может стать первым шагом к выздоровлению. Давайте варианты того, как именно вы можете помочь, — говорит она.

Возможно, человек настолько подавлен, что не может самостоятельно осознать, какая конкретная помощь ему нужна. Поэтому вы можете предлагать выбор, например:

возможно, тебе помочь с уборкой?

возможно, ты бы хотел встретиться с друзьями? я могу организовать!

Вы можете посоветовать специалиста, если видите, что человек самостоятельно не справляется, а ваших знаний недостаточно. Также предложите просто поговорить.

Иногда самое важное, что вы можете сделать для друга в депрессии, это просто с сочувствием выслушать, пока он говорит о том, что его беспокоит, позволяя ему снять напряжение от невысказанных эмоций. Но здесь очень важно действительно слушать и проявлять сопереживание, это чувствует человек, который напротив вас.

— Проговорите о том, что от депрессии страдает более 264 млн людей во всем мире. То есть он с этим вопросом не одинок. Осознание того, что ты не первый с этой проблемой, помогает человеку принять тот факт, что у него это состояние есть и что он его обязательно преодолеет, — добавила она.

Как побороть осеннюю депрессию

Чтобы побороть осеннюю депрессию, психолог советует прежде всего проконсультироваться с врачом насчет физического здоровья. Возможно, человеку действительно нужен витаминный комплекс во время изменения погодных условий.

Помочь также могут:

прогулки на свежем воздухе , которые улучшают физическое состояние человека и насыщают мозг кислородом, что очень полезно для организма;

, которые улучшают физическое состояние человека и насыщают мозг кислородом, что очень полезно для организма; здоровый и качественный сон. Это одно их главных условий психологического и физического здоровья человека;

Это одно их главных условий психологического и физического здоровья человека; настройка графика;

повышение уровня серотонина — гормона счастья. Для этого можно чаще встречаться с друзьями, смеяться, смотреть приятные фильмы, сериалы, читать книги и делать то, что приносит радость.

Также психолог советует окружать себя красивыми, приятными вещами и обращать внимание на то, что вокруг. Не забывайте радовать себя вкусным чаем под теплым одеялом.

Но если эти советы не действуют и справиться с осенней депрессией самостоятельно не удается, тогда стоит обратиться к специалисту.

Пандемия Covid-19 повлияла не только на физическое, но и на психологическое здоровье людей. Так, среди детей и подростков повысился уровень тревожности и депрессии.

Каждый четвертый из них испытывает клинически обостренные симптомы депрессии, а каждый пятый – тревожности. Это ухудшение может быть связано с изоляцией, длительными перерывами в учебе и финансовыми проблемами семьи. Подробнее о том, как повлияла Covid-пандемия на детей — читайте в материале.