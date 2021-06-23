Процесс ведения нового здорового меню для украинских школьников сталкивается с рядом препятствий. Из-за этого приходится предоставлять образовательным учреждениям больше времени для переходного периода.

Об этом во время форума Украина 30. Здоровая Украина сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко. По его словам, трудно бороться с пищевыми привычками украинцев.

— Столько соли и сахара, сколько в рационе наших детей в школе, не должно быть. Сделали меню, первые блюда, пошла первая критика — не вкусно. Почему не вкусно? Едем всей командой проверять. Все вкусно и классно, но не соленое. Дети и родители дома привыкли есть соленое. Поэтому здесь мы должны вас убедить, что соленое вредит здоровью, — говорит Виктор Ляшко.

Во-вторых, есть проблемы с закупкой продуктов школами.

— Санитарный регламент для школ мы разработали осенью 2020 года, дали время, чтобы его адаптировать, и сказали, что он вступит в силу с 1 января 2021 года. Анонсировали, что будут изменения на 1 сентября 2021 года. Заключаются тендеры в 2021 году, забыли, что запрещены обработанные мясные и рыбные продукты, консервы, нет там сосисок, но почему-то в тендерах это все есть. Потом поступают запросы в Минздрав, что у них тендеры на год, — объясняет министр.

Из-за этого будет продлен переходной период, украинским школам предоставят четыре дополнительных месяца для введения изменений.

— У нас как у правительственных чиновников есть два варианта — или продлить срок адаптации, или жестко наказать. Мы приняли решение продлить срок введения с 1 сентября 2021 года до 1 января 2022 года. Те, кто подготовился, вводят, а для тех, кто нет, есть еще четыре месяца. Но после этого запускаем усиленный контроль, — подвел итог Виктор Ляшко.

В то же время около 40% школ готовы к запуску нового школьного меню с сентября 2021 года.

Об этом во время форума сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

— По поводу 1 сентября или 1 января — мне кажется, что 40% школ готовы к введению нового меню. Мы дополнительно аудитом еще это пересмотрим, — уточнил Сергей Шкарлет.

Новое школьное меню — часть модели здоровой школы, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский во время первого дня форума Здоровая Украина.

Кроме питания, в школах планируют уделять внимание физической активности детей.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Здоровая Украина