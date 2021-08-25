В Германии студенты Дармштадтского технического университета отравились неизвестным веществом. Симптомы выявили у семерых людей, шестерых — доставили в больницу.

Они ели и пили в маленькой кухне в университетском городке Лихтвизе.

Немецкая полиция считает, что вредное вещество было добавлено в пакеты с молоком или в воду. При этом они знают, что это был за яд, однако не называют его. Уточняется лишь, что химическое вещество имеет резкий запах.

У пострадавших выявили необычные симптомы — их конечности приобрели синеватый оттенок.

Один из студентов был доставлен в больницу в критическом состоянии, но, к счастью, обошлось без летальных исходов. Некоторых пациентов уже выписали.

В то же время местные правоохранители начали расследование о покушении на убийство.

Они также предупредили студентов, которые употребляли что-либо в здании, обращаться за медицинской помощью, если они плохо себя чувствуют, или их конечности меняют цвет.

Пока мотивы преступления не установлены, и подозреваемые не найдены.