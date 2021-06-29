Исследователи из Университета Отаго в Великобритании разработали первое в мире устройство для похудания, которое поможет бороться с глобальной эпидемией ожирения.

Называется изобретение DentalSlim Diet Control. Оно устанавливается стоматологом на верхние и нижние задние зубы. В нем используются магнитные устройства с уникальными запорными болтами, изготовленными по индивидуальному заказу. Оно позволяет владельцу открывать рот только на два миллиметра, ограничивая его жидкой диетой, но дает свободу свободно говорить и не ограничивает дыхание.

— Устройство помогает выработать новые пищевые привычки, позволяя придерживаться низкокалорийной диеты в течение определенного периода времени, — отмечает ведущий исследователь профессор Брантон.

По его словам, замок может быть снят самим пользователем в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Его можно установить повторно.

Сообщается, что участники исследования потеряли в среднем 6,36 кг за две недели и были мотивированы продолжить свой путь к снижению веса.

Supreme Court to enforce counsel’s time estimates. pic.twitter.com/BkxTakmzUw — Strictly Obiter (@StrictlyObiter) June 28, 2021

По статистике, почти два миллиарда взрослых людей во всем мире имеют избыточный вес и 650 миллионов страдают ожирением. Из-за избыточного веса или ожирения ежегодно умирает около трех миллионов человек. По оценкам, к 2030 году около 57% взрослого населения мира будут иметь избыточный вес или ожирение.

Кроме того, могут присутствовать психологические симптомы, в том числе смущение, депрессия и потеря самооценки, а люди с ожирением могут страдать расстройствами пищевого поведения вместе со стигматизацией и дискриминацией.

Практика хирургического закрытия челюстей стала популярной в 1980-х годах, но была сопряжена с риском: рвота сопровождалась риском удушья, и через 9–12 месяцев у пациентов развилось заболевание десен. В некоторых случаях сохранялись проблемы с ограничением движений челюстей, а в некоторых — развивались острые психические расстройства.

Новое устройство позволит применить поэтапный подход к снижению веса, подкрепленный советами диетолога, что позволит достичь долгосрочных целей по избавлению от ненавистных кило, уверяют ученые.

Источник: Оtago