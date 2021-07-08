В Украине расширят программу реимбурсации, то есть возмещения стоимости лекарств, для пациентов с расстройствами психики и поведения, а также с эпилепсией.

Об этом сообщили во время брифинга Национальной службы здоровья Украины 8 июля 2021 года.

Нововведения начнут действовать с 1 октября 2021 года. Указанные категории пациентов, которые лечатся амбулаторно, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

Кроме того, планируется администрирования программы возмещения стоимости препаратов для лечения сахарного и несахарного диабета, в частности речь идет об инсулинах и десмопрессине.

— Сейчас идет подготовка нормативно-правовых актов для добавления инсулина в программу, — отмечают в НСЗУ.

После утверждения изменений пациенты смогут получать инсулин бесплатно или с доплатой исключительно по электронным рецептам.

Для этого нужно будет иметь индивидуальный план лечения с определением типа и дозировки инсулина. Такой план лечения составляет эндокринолог.

Сейчас в рамках программы Доступные лекарства возмещается стоимость препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа.

Программа содержит 297 лекарственных средств, 93 из них можно получить бесплатно, остальные — с доплатой.

Источник: НСЗУ