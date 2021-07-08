Согласно онлайн-статистике информационного ресурса Worldometer, на сегодня, 8 июля, в мире зафиксировано более 185,8 млн случаев заражения Сovid-19.

Преодолеть болезнь удалось более 170 млн гражданам.

Скончались от осложнений, вызванных Сovid-19, более 4 млн человек.

Более трети всех смертей в общей сложности приходится на три страны в мире. На Соединенные Штаты, где зарегистрировано наибольшее количество погибших — 606 000 человек (15% от общемирового числа), за ними следуют Бразилия и Индия.

Мрачная веха смертности, о которой было объявлено в среду, 7 июля, наступила на фоне снижения количества новых случаев заболевания и смертности в США и Европе, где было вакцинировано значительное количество жителей.

Однако некоторые развивающиеся страны, такие как Индонезия, по-прежнему сталкиваются с нарастающими вспышками, поскольку власти изо всех сил пытаются получить достаточно вакцин для защиты граждан.

Лидерами по количеству случаев Сovid-19, согласно мировой статистике, являются США (34 643 902), Индия (30 708 570), Бразилия (18 909 037), Франция (5 794 665), Россия (5 682 634).

Сovid-19 захватил 220 стран и территорий.

Украина занимает 17 место в общем Сovid-рейтинге заболеваемости.

По информации Всемирной организации здравоохранения, Сovid-штамм Дельта B.1.617.2 обнаружен в почти 105 странах мира.