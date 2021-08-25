По состоянию на 25 августа вся Украина остается в зеленой зоне карантина. Только одна область — Львовская — имеет превышение уровня госпитализаций — 56%.

Напоминаем, что норма госпитализаций для зеленой зоны — 50%.

Для того, чтобы перевести регион в красную зону карантина, в нем должно быть превышение не менее чем по двум эпидпоказателям.

Чтобы остановить распространение Covid-19, нужно вакцинироваться. Только прививка может обезопасить или от заражения, или от тяжелого течения болезни и смерти. В Украине вакцинация началась в феврале 2021 года. С этого времени сделано 8,3 млн прививок.

В Украине используются вакцины, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac.

Чтобы получить информацию о пунктах прививок в вашем населенном пункте, нужно обратиться к семейному врачу.

Учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в США, гражданам рекомендуют сделать прививку от гриппа. В то же время вакцинацию следует пройти раньше.

Обычно Центры США по контролю и профилактике заболеваний предлагают сделать прививку от гриппа до конца октября, однако в этом году не стоит ее откладывать.