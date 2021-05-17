В Украине могут ввести электронную торговлю лекарственными средствами

Министерство здравоохранения совместно с Государственной службой лекарственных средств и наркотических веществ разработало проект постановления о внесении изменений в лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по производству, импорту, торговле лекарственными средствами.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко во время брифинга 17 мая. По его словам, проект постановления уже отправили на рассмотрение в Кабинет министров.

— С начала пандемии доступ пациентов к лекарственным средствам был ограничен, поэтому мы приняли решение о возможности дистанционной торговли лекарствами, которое осуществляется в рамках реализации программы Доступные лекарства, — отметил заместитель.

Он добавил, что благодаря этому проекту у субъектов, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами, появится возможность в электронном формате их продавать.

Кроме того, Минздрав разрабатывает национальную стратегию по наркотикам до 2030 года. Она нацелена на уменьшение спроса на психоактивные вещества, уменьшение оборота незаконных веществ и уменьшение социального и экономического бремени для страны.

Ранее в министерстве утверждали, они уже финализируют техническое задание для разработки электронной системы управления заказом лекарств и медицинских изделий, их остатками, сбором потребности, графиками поставки и планирования.

В этом году запланирован запуск программного модуля по списанию лекарств через электронные рецепты.