Риск инсульта и функциональных осложнений во время регулярного потребления красного мяса и других продуктов животного происхождения увеличивается.

Об этом сообщили ученые Кливлендской клиники, которые в течение 10 лет изучали связь микробиоты кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний.

Они определили конкретные биомаркеры, которые могут указывать на риски и тяжесть развития инсульта, а также новые терапевтические цели, чтобы предотвратить заболевание и его последствия.

Специалисты доказали, что уровень триметиламина-N-оксида (ТМАО), образующегося в кишечнике во время переваривания продуктов животного происхождения, может прогнозировать будущий риск сердечного приступа и инсульта. Также кишечные бактерии могут влиять на тяжесть инсульта и постинсультные нарушения.

По словам исследователей, у людей с повышенным ТМАО (показатель оценивали до сердечно-сосудистого события) было больше повреждений головного мозга, а также моторные и когнитивные нарушения после инсульта. В то же время изменение диеты, то есть употребление меньшего количества красного мяса и яиц, положительно сказалось на тяжести инсульта.

— Известно, что богатая красным мясом западная диета повышает уровни ТМАО, а переход на растительные источники белка помогает его снизить, — отметил соавтор работы Вейфей Чжу.

Также ученые утверждают, что фермент CutC играет ключевую роль для производства ТМАО. Во время экспериментов на лабораторных мышах выяснилось, что блокировка кодирующего CutC гена уже показала значительный эффект для снижения тяжести инсульта. Этот фермент может стать элементом для предотвращения инсульта.

Сейчас специалисты изучают этот вариант лечения, а также пользу от коррекции рациона для снижения уровня ТМАО с целью профилактики инсульта.

Недавно ученые из Американской кардиологической ассоциации провели исследование и пришли к выводу, что мужчины, употребляющие красное мясо и ветчину и бекон, чаще умирают от сердечной недостаточности.

Источник: Newsroom