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Активированный уголь, пепел и бутылка: как сделать фильтр для воды своими руками

14 июня 2022, 19:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
фільтр для води дома
Источник: Depositphotos

Очистка воды – особенно актуальная тема во время войны. Часть украинцев лишена доступа к чистой питьевой воде, и поскольку приходится пользоваться потенциально опасной, очень важно ее очистить. Как это сделать в домашних условиях, рассказал ученый-химик и участник реалити Нового канала Пара на миллион Глеб Репич.

Чтобы избавить воду от неприятного вкуса и запаха, вам понадобятся: уголь, пепел, песок, камни и пластиковая бутылка.

Прежде всего нужно активировать уголь. Если он у вас уже активирован (подойдет и в таблетках) – пропустите этот шаг.

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— Нам понадобятся древесный уголь и пепел. Залейте пепел водой, прокипятите и профильтруйте – пропустите через сито, накрытое салфеткой, – посоветовал Глеб. — Залейте древесный уголь раствором золы, варите несколько часов, отфильтруйте через сито и салфетку. Высушите. Теперь уголь активирован!

После этого можно собирать сам фильтр. Обрежьте дно пластиковой бутылки и вырежьте большое отверстие в крышечке. Закройте ее плотной тканью и накрутите на бутылку. Затем переверните бутылку и насыпьте на дно слой песка – он обеспечит дополнительную фильтрацию от частиц грязи.

фільтр для води вдома
фільтр для води вдома
фільтр для води вдома
фільтр для води вдома
фільтр для води вдома
фільтр для води вдома
фільтр для води вдома
фільтр для води вдома
фільтр для води вдома
фільтр для води вдома
Активированный уголь, пепел и бутылка: как сделать фильтр для воды своими руками / 5 images

Активированный уголь (если он в таблетках – раздробите не менее 50 штук) полейте водой, засыпьте его в бутылку и тщательно утрамбуйте. Залейте водой, чтобы хорошо уселся. Сверху уложите слой камней. Фильтр готов. Поставьте под него емкость, в которую будет капать чистая вода.

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— Помните: такой фильтр очистит воду только от растворенных веществ, обуславливающих ее неприятный запах и вкус. Но не от микробов! Поэтому перед тем, как выпить такую воду, ее нужно обязательно прокипятить, — подчеркнул Глеб Репич.

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Источник
Новый канал
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