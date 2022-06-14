Очистка воды – особенно актуальная тема во время войны. Часть украинцев лишена доступа к чистой питьевой воде, и поскольку приходится пользоваться потенциально опасной, очень важно ее очистить. Как это сделать в домашних условиях, рассказал ученый-химик и участник реалити Нового канала Пара на миллион Глеб Репич.

Чтобы избавить воду от неприятного вкуса и запаха, вам понадобятся: уголь, пепел, песок, камни и пластиковая бутылка.

Прежде всего нужно активировать уголь. Если он у вас уже активирован (подойдет и в таблетках) – пропустите этот шаг.

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— Нам понадобятся древесный уголь и пепел. Залейте пепел водой, прокипятите и профильтруйте – пропустите через сито, накрытое салфеткой, – посоветовал Глеб. — Залейте древесный уголь раствором золы, варите несколько часов, отфильтруйте через сито и салфетку. Высушите. Теперь уголь активирован!

После этого можно собирать сам фильтр. Обрежьте дно пластиковой бутылки и вырежьте большое отверстие в крышечке. Закройте ее плотной тканью и накрутите на бутылку. Затем переверните бутылку и насыпьте на дно слой песка – он обеспечит дополнительную фильтрацию от частиц грязи.

Активированный уголь, пепел и бутылка: как сделать фильтр для воды своими руками / 5 images

Активированный уголь (если он в таблетках – раздробите не менее 50 штук) полейте водой, засыпьте его в бутылку и тщательно утрамбуйте. Залейте водой, чтобы хорошо уселся. Сверху уложите слой камней. Фильтр готов. Поставьте под него емкость, в которую будет капать чистая вода.