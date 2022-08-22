Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как можно изменить номер телефона, зафиксированный в декларации с семейным врачом.
— Если у пациента изменился номер телефона, информацию об этом обязательно нужно обновить, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что правильно указанный номер – это не просто возможность для врача поддерживать с вами постоянную связь. Именно на указанный в декларации номер приходит, например, СМС с номером рецепта и кодом подтверждения на Доступні ліки или номер электронного направления.
Сейчас смотрят
Алгоритм действий:
- обратиться к врачу, с которым подписана декларация, с просьбой о внесении изменений;
- если же доступ к указанному в декларации номеру телефона утрачен и нет возможности получать на него СМС с кодом подтверждения и проходить аутентификацию, изменить номер можно через электронную форму на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в разделе Гражданам;
- чтобы подать запрос, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, идентификационный номер, документ, удостоверяющий личность, его серию и номер;
- наложить квалифицированную электронную подпись (получить ее можно в Государственной фискальной службе, Казначействе, Приватбанке, платных представителей электронных доверительных услуг и т. п.);
- по запросу пациента НСЗУ изменяет настройки и появляется возможность обновить номер телефона;
- чтобы проверить статус запроса, используйте сервис Проверка состояния запроса на сайте НСЗУ;
- там необходимо ввести регистрационный номер запроса. Сохраните его после подачи запроса.
После того, как запрос будет выполнен и предыдущий номер телефона аннулируется, обратитесь к врачу, с которым заключили декларацию, и обновите номер телефона.