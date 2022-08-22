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Алгоритм действий: как изменить номер телефона в декларации с семейным врачом

22 августа 2022, 16:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
телефон
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как можно изменить номер телефона, зафиксированный в декларации с семейным врачом.

— Если у пациента изменился номер телефона, информацию об этом обязательно нужно обновить, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что правильно указанный номер – это не просто возможность для врача поддерживать с вами постоянную связь. Именно на указанный в декларации номер приходит, например, СМС с номером рецепта и кодом подтверждения на Доступні ліки или номер электронного направления.

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Алгоритм действий:

  • обратиться к врачу, с которым подписана декларация, с просьбой о внесении изменений;
  • если же доступ к указанному в декларации номеру телефона утрачен и нет возможности получать на него СМС с кодом подтверждения и проходить аутентификацию, изменить номер можно через электронную форму на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в разделе Гражданам;
  • чтобы подать запрос, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, идентификационный номер, документ, удостоверяющий личность, его серию и номер;
  • наложить квалифицированную электронную подпись (получить ее можно в Государственной фискальной службе, Казначействе, Приватбанке, платных представителей электронных доверительных услуг и т. п.);
  • по запросу пациента НСЗУ изменяет настройки и появляется возможность обновить номер телефона;
  • чтобы проверить статус запроса, используйте сервис Проверка состояния запроса на сайте НСЗУ;
  • там необходимо ввести регистрационный номер запроса. Сохраните его после подачи запроса.

После того, как запрос будет выполнен и предыдущий номер телефона аннулируется, обратитесь к врачу, с которым заключили декларацию, и обновите номер телефона.

Источник
Минздрав
Теги
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