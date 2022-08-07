Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали о том, как нужно грамотно и эффективно действовать в случае радиационной аварии.

— Учитывая, что страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Кроме того, на уровне каждого региона постоянно производится мониторинг радиационного фона на предмет соблюдения всех показателей в норме.

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Что делать, если в вашей местности произошла радиационная авария:

Находитесь в укрытии. Это может быть подвал или середина здания. По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме.

Следите за официальными источниками информации. Пользуйтесь сообщениями от спасателей (ГСЧС), полиции, местных властей. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей.

Обеззаражьте себя. Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь, если есть такая возможность. Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью.

Безопасность воды и пищевых продуктов:

только в ода в бутылках будет оставаться незагрязненной;

к ипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ;

н апитки в холодильнике тоже безопасны для употребления ;

в ода в других емкостях, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества;

д аже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для кожи, волос и одежды.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Когда следует принимать йодид калия

Йодид калия следует принимать только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС.

Принимать йодид калий для профилактики без надобности – недопустимо. Это может повредить вашему здоровью.

Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла.