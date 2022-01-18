Завтра, 19 января, на православное Крещение тысячи украинцев планируют окунуться в очистительную водную купель. Многие искренне верят, что такая закаливающая процедура сделает из здоровее. Однако эта народная традиция полезна далеко не всем желающим нырнуть с головой в ледяную прорубь.

Правило первое – нырять в прорубь можно только в том случае, если вы абсолютно здоровы. Поскольку есть целый перечень болезней, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено.

— Главное — не навредить своему здоровью. Закаляйте организм каждый день, а не раз в год. Холодная вода может быть полезной только, если закаляться систематически, ежедневно контактируя с холодной водой, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Чтобы не навредить своему организму на Крещение, не забывайте о физической дистанции и избегайте скопления у прорубей, поскольку коронавирус выходной на праздник не брал.

Общие советы купания в проруби от Виктора Ляшко:

купайтесь только в специально оборудованных местах с проверенным дном

энергичная разминка — обязательное условие перед погружением в воду

погружайтесь в воду постепенно; если вы сразу нырнете с головой, это может привести к резкому охлаждению организма

оставайтесь в воде не дольше 3-5 секунд

людям, практикующим закалку водой годами, не стоит находиться в проруби дольше 1,5–2 минут

И помните: курение и алкоголь не согревают. Употребление спиртного создает лишь иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере, предупреждает министр.