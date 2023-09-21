Американская журналистка Эллисон Ярроу продолжает кормить грудью своего 4-летнего сына и не планирует прекращать в ближайшее время.

По рекомендациям ВОЗ, начинать грудное вскармливание новорожденных надо в течение первого часа после рождения. Затем ребенок должен находиться исключительно на грудном вскармливании в течение первых шести месяцев своей жизни. И только потом надо вводить прикорм.

Медики допускают, что до двух лет кормить грудью детей стоит только по их требованию и если это желательно для матери.

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Эллисон Ярроу кормит своего 4-летнего сына грудью один или два раза в день.

— Иногда чаще, если он болеет. Это способ доверительного общения и поддержки друг друга, — говорит женщина.

Ярроу утверждает, что ее ребенок приходит к материнской груди не за едой (у него полноценный рацион), а за близостью.

— Мы смотрим друг другу в глаза, обнимаемся. Это физическая связь, которая укрепляет наши отношения, — добавляет Эллисон.

Хотя считается, что позднее грудное вскармливание связано с небольшими последствиями для развития нервной системы у детей, по данным клиники Мэйо, оно также снижает частоту острых инфекций и положительно влияет на матерей, уменьшая риск развития рака молочной железы и яичников, болезней сердца и аллергий.

Большинство американцев не готовы принять такое отношение к грудному вскармливанию, которое демонстрирует Ярроу.

Журналистка, по сути бросившая вызов обществу, считает столь консервативное отношение к матери свидетельством женоненавистничества.

— Наша культура не поддерживает женщин, делающих со своим телом то, что им хочется, это распространяется и на грудное вскармливание, — отмечает Ярроу.

По ее словам, многие рожающие женщины хотят кормить грудью подольше, но большинство из них не могут себе этого позволить, потому что трудно поддерживать лактацию, а официальная педиатрия в этом не помогает.

Это не покрывается страховкой, и людям приходится платить из своего кармана и искать кого-то, кто поддержит мамочек в период ухаживания за новорожденным.

К тому же обстоятельства и стереотипы вынуждают многих женщин возвращаться на работу раньше, чем им хотелось бы.