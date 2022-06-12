Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что по результатам эпидемического надзора и мониторинга окружающей среды случаи холеры на подконтрольных Украине территориях обнаружены не были.

— В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Ни в одном случае холерных вибрионов обнаружено не было, – отметил Игорь Кузин.

По его словам, кроме обследования людей, исследовались пробы объектов окружающей среды, в том числе почти 100 проб пресной воды, девять проб морской и 80 проб сточной воды. Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов также обнаружено не было.

Главный санитарный врач отметил, что пока достаточно сложно получить информацию из временно оккупированных территорий, в частности, из Мариуполя.

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В то же время, риски распространения инфекционных заболеваний там растут. Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, в результате чего происходит смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев.

Кроме того, Игорь Кузин добавил, что лето – благоприятная пора для распространения многих инфекций. Речь идет о дизентерии, сальмонеллезе, ротавирусной инфекции, острых кишечных инфекциях установленной и неустановленной этиологии.

Эти болезни характеризуются широкой распространенностью, высокой частотой развития тяжелых форм и осложнений, возникновением в ряде случаев состояний с непосредственной угрозой жизни.

Именно поэтому важно соблюдать базовые правила личной гигиены, использование безопасной воды, тщательной термической обработки пищи и т.д., акцентировал главный санитарный врач.