На войне, где каждая секунда может решить судьбу военного, наличие правильно укомплектованной аптечки является жизненно важным.

Аптечка — это первый источник медицинской помощи для воина на поле боя, она должна быть готова в любой момент.

Старший инструктор PULSE Артем Прокопьев рассказал Фактам ICTV, как правильно укомплектовать аптечку.

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Что должно обязательно быть в аптечке военнослужащего

Артем Прокопьев назвал 14 обязательных позиций, которые должны быть в аптечке.

1. Турникеты для остановки массивного кровотечения из конечностей.

Американский комитет ТССС рекомендует воротковые турникеты САТ (6 или 7 поколения), SOFT, TMT и SAM.

— Но будьте осторожны: на турникеты САТ большое количество китайских подделок, — предостерегает инструктор.

Также рекомендованными ТССС являются турникеты ретчет-типа RMT, TX2 и TX3, которыми нужно отдельно учиться пользоваться.

— Наша организация PULSE уверена в качестве украинского турникета SICH. К другим турникетов украинского производства мы относимся осторожно, не используем их на обучении и не советуем покупать, — рассказывает Артем.

2. Гемостатик для тампонирования ранений.

Это бинт, в состав которого добавляется вещество, ускоряющее свертывание крови и/или помогающее сформировать тромб.

ТССС рекомендует гемостатики трех производителей: Combat Gauze от QuikClot, Celox, ChitoGauze.

В Украине производится также Гемостатик© (ранее назывался Кровоспасс). Результаты лабораторных исследований отмечают его как сопоставимый по эффективности, но он не исследовался комитетом.

— Обращайте внимание на герметичность упаковки гемостатика и его срок годности, подчеркивает Артем Прокопьев.

3. Бандаж с компрессионным элементом для остановки немассивных кровотечений размером в 6 дюймов.

Обычно в Украине используются израильские бандажи (созданные когда-то компанией Persys Medical).

— На них есть большое количество подделок, использование которых сложнее, а эффективность меньше, — предостерегает эксперт.

Большинство военнослужащих учатся пользоваться именно израильским типом бандажей, но существуют другие:

бандажи без аппликаторов давления;

с небольшим давящим элементом в виде полусферы;

с давящим элементом в виде буквы Н.

— Принципиальной разницы между ними нет. Используйте те, которые вам удобнее, — говорит Артем.

4. Бинт марлевый стерильный.

Перевязочного материала много не бывает.

— Отмечу, что гораздо удобнее использовать компрессионный бинт вместо обычного аптечного бинта, — добавляет инструктор.

Он поставляется в вакуумированной упаковке, сложенный “гармошкой”.

5. Окклюзионные наклейки для помощи при проникающих ранениях в грудную клетку.

Комитет ТССС рекомендует использовать исключительно вентилируемые окклюзионные наклейки. Вот производители, которые выполняют все требования к производству окклюзионных наклеек от комитета ТССС:

HALO

SAM

Beacon

— Не покупайте окклюзионные наклейки китайского производства. Они не могут быть эффективно использованы при низких или высоких температурах, кроме этого, они очень плохо липнут к волосам на грудной клетке, — отмечает Артем.

6.Назофарингеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей у раненых без сознания.

Трубка в аптечке должна быть размера ее владельца.

Большинство иностранных производителей трубок отмечают на упаковке размер исключительно в Fr (Шарьер) — мере диаметра.

— В тактической медицине нас смущает длина трубки, а не ее диаметр. Поэтому покупая трубку, убедитесь, что по длине она подходит владельцу аптечки, — подчеркивает инструктор.

Устойчивой взаимосвязи между диаметром и длиной трубки может не быть. Например, производитель может продавать трубки 28 Fr как 15 см в длину, так и 17 см в длину.

Вместе с трубкой должен поставляться стик с лубрикантом.

Проверьте комплект на герметичность и срок годности.

— Если вы покупаете лубрикант самостоятельно, выбирайте на водной основе. Масло или условный вазелин становятся огнеопасными, когда раненого подключат к кислородной вентиляции, — говорит Артем Прокопьев.

Также эксперт добавил, что производитель трубки не имеет большого значения.

7. Термоодеяло для предотвращения гипотермии.

Это дешевое и компактное средство, которым укутывают раненого.

Стандартного размера (160 х 210) не хватает на большинство раненых, поэтому иногда в аптечки кладут два таких одеяла или оставляют ноги незавернутыми.

8. Лейкопластырь в рулоне.

Это может звучать странно, но пластырь, армированный скотч или другой клейкий материал очень востребованы в тактической медицине.

Они дают возможность фиксировать окклюзионки, термоодеяла, назофарингеальные трубки и другие средства к телу человека, и их никогда не бывает много.

— Посмотрите, чтобы такой пластырь (или иногда армированный скотч) были хорошего качества, — подчеркивает инструктор.

9. Пара перчаток для защиты спасателя от жидкостей тела раненого.

Современная неотложная медицина использует нитрил высокой плотности, у которого гораздо меньше шансов порваться, чем у дешевых смотровых перчаток.

— Не выбирайте латекс или винил, которые в основном производятся с низкой плотностью и очень боятся внешних раздражителей, например оружейного масла, — добавляет Артем.

Размер таких перчаток подбирается под размер владельца аптечки.

10. Маркер для записи информации в карточке раненого, фиксации времени наложения турникетов на теле и информации о других вмешательствах.

Такие маркеры желательно проверять, чтобы они не стирались с тела и качественно писали при различных температурах.

11. Одна карточка раненого для записи всей информации о механизме травмы, локации, симптомах и предоставленной терапии.

— Такие карточки мы, например, печатали в обычной полиграфии, покрывая лаком и добавляя резинку для их удобной фиксации. Лак уменьшал вред карточке от влаги (кровь, пот, прочее), а резинка уменьшала возможность ее потерять, — рассказывает эксперт.

В интернете есть большое количество переводов на украинский язык американской карточки стандарта DD1380, которая в основном используется для первичной записи информации.

12. Одни безопасные ножницы спасателя для срезания одежды и обуви с раненого.

Большинство таких ножниц производится Китаем или Пакистаном, они дешевые и являются расходным материалом.

Удобными будут ножницы от 18 см в длину.

13. Сам футляр (подсумок) для состава аптечки.

Он должен легко отсоединяться при необходимости, например благодаря платформе Velcro, иметь надлежащее качество и цвет в соответствии с потребностями военнослужащего.

Размещение элементов в аптечке должно соответствовать правилу: самое важное в легком доступе.

14. Один пилпак (военный набор таблеток).

Пилпак состоит из трех действующих веществ. Они обладают жаропонижающим, противовоспалительным, обезболивающим действием, а также дают возможность ранней антибиотикотерапии.

Недавно изменился рекомендованный антибиотик: вместо ципрофлоксацина будут использовать моксифлоксацин.

Лекарства для пилпака:

1000 мг парацетамол;

15 мг мелоксикам;

400 мг моксифлоксацин (антибиотик).

Очень важно помнить, что, пакуя пилпак, мы должны оставить таблетки в блистере (упаковке от производителя), уберегая их от контакта с воздухом или влагой, от нарушения оболочки.

Также упаковка пилпака должна содержать названия действующих веществ, их количество и срок годности.

Что стоит дополнительно положить в аптечку

— Западные армии и украинские военные к предыдущему списку добавляют еще три позиции в зависимости от обученности в/с, его рисков и т. д, — говорит инструктор.

Одну декомпрессионную иглу для декомпрессии давления при напряженном пневмотораксе.

Важно, чтобы ее диаметр был 14G или больше — 10G. А длина катетера от 8,25 см до 9,5 см.

Большие иглы более эффективны в условиях тактической медицины. Они должны поставляться и храниться в защитном кейсе.

Одну гидрогелевую повязку.

Комитет ТССС не комментирует гидрогелевые повязки и тактико-медицинская литература в последнее время просит провайдеров не переоценивать эффективность их использования на ожоги.

Но эффективность существует, такими повязками обеспечены военнослужащие армий — стран НАТО.

Самыми популярными производителями являются Kikgel и BurnShield, они производят повязки размерами ~10 х 10 см, которые поместятся в индивидуальную аптечку.

Один щиток для глаза (EyeShield) для фиксации травм глаз.

Щитки делают из металла или пластика, они незаменимы при травме глаза.

В Украине несколько волонтеров, которые производят их из переработанного пластика.

Крупнейшим производителем в США является NAR.

Что НЕ рекомендуется класть в военную аптечку

Некоторых предметов лучше избегать в военной аптечке, поскольку они могут быть неэффективными или даже вредными.

1. Сильные анальгетики, опиаты.

Современные стандарты в странах НАТО и в Украине отошли от добавления тяжелых обезболивающих в аптечки военнослужащих.

Их используют только медики, рассчитывая дозировку. Это позволяет избегать передозировок.

2. Гемостатики в порошковой форме.

Порошковые гемостатики не пригодны для внегоспитального использования.

Они могут быть опасными или неэффективными.

3. Личные лекарства от хронических болезней

Не размещайте их в индивидуальной аптечке, которая используется для помощи при боевой травме. Для личных лекарств у вас должен быть отдельный карман.

Что делать, если аптечка недостаточно укомплектована

— Совет, к сожалению, один — докупать необходимое самостоятельно, — говорит эксперт.

Если у вас нет возможности купить необходимые компоненты аптечки, обратитесь в волонтерские фонды.