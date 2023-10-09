На войне, где каждая секунда может решить судьбу военного, наличие правильно укомплектованной аптечки является жизненно важным.
Аптечка — это первый источник медицинской помощи для воина на поле боя, она должна быть готова в любой момент.
Старший инструктор PULSE Артем Прокопьев рассказал Фактам ICTV, как правильно укомплектовать аптечку.
Что должно обязательно быть в аптечке военнослужащего
Артем Прокопьев назвал 14 обязательных позиций, которые должны быть в аптечке.
1. Турникеты для остановки массивного кровотечения из конечностей.
Американский комитет ТССС рекомендует воротковые турникеты САТ (6 или 7 поколения), SOFT, TMT и SAM.
— Но будьте осторожны: на турникеты САТ большое количество китайских подделок, — предостерегает инструктор.
Также рекомендованными ТССС являются турникеты ретчет-типа RMT, TX2 и TX3, которыми нужно отдельно учиться пользоваться.
— Наша организация PULSE уверена в качестве украинского турникета SICH. К другим турникетов украинского производства мы относимся осторожно, не используем их на обучении и не советуем покупать, — рассказывает Артем.
2. Гемостатик для тампонирования ранений.
Это бинт, в состав которого добавляется вещество, ускоряющее свертывание крови и/или помогающее сформировать тромб.
ТССС рекомендует гемостатики трех производителей: Combat Gauze от QuikClot, Celox, ChitoGauze.
В Украине производится также Гемостатик© (ранее назывался Кровоспасс). Результаты лабораторных исследований отмечают его как сопоставимый по эффективности, но он не исследовался комитетом.
— Обращайте внимание на герметичность упаковки гемостатика и его срок годности, подчеркивает Артем Прокопьев.
3. Бандаж с компрессионным элементом для остановки немассивных кровотечений размером в 6 дюймов.
Обычно в Украине используются израильские бандажи (созданные когда-то компанией Persys Medical).
— На них есть большое количество подделок, использование которых сложнее, а эффективность меньше, — предостерегает эксперт.
Большинство военнослужащих учатся пользоваться именно израильским типом бандажей, но существуют другие:
- бандажи без аппликаторов давления;
- с небольшим давящим элементом в виде полусферы;
- с давящим элементом в виде буквы Н.
— Принципиальной разницы между ними нет. Используйте те, которые вам удобнее, — говорит Артем.
4. Бинт марлевый стерильный.
Перевязочного материала много не бывает.
— Отмечу, что гораздо удобнее использовать компрессионный бинт вместо обычного аптечного бинта, — добавляет инструктор.
Он поставляется в вакуумированной упаковке, сложенный “гармошкой”.
5. Окклюзионные наклейки для помощи при проникающих ранениях в грудную клетку.
Комитет ТССС рекомендует использовать исключительно вентилируемые окклюзионные наклейки. Вот производители, которые выполняют все требования к производству окклюзионных наклеек от комитета ТССС:
- HALO
- SAM
- Beacon
— Не покупайте окклюзионные наклейки китайского производства. Они не могут быть эффективно использованы при низких или высоких температурах, кроме этого, они очень плохо липнут к волосам на грудной клетке, — отмечает Артем.
6.Назофарингеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей у раненых без сознания.
Трубка в аптечке должна быть размера ее владельца.
Большинство иностранных производителей трубок отмечают на упаковке размер исключительно в Fr (Шарьер) — мере диаметра.
— В тактической медицине нас смущает длина трубки, а не ее диаметр. Поэтому покупая трубку, убедитесь, что по длине она подходит владельцу аптечки, — подчеркивает инструктор.
Устойчивой взаимосвязи между диаметром и длиной трубки может не быть. Например, производитель может продавать трубки 28 Fr как 15 см в длину, так и 17 см в длину.
Вместе с трубкой должен поставляться стик с лубрикантом.
Проверьте комплект на герметичность и срок годности.
— Если вы покупаете лубрикант самостоятельно, выбирайте на водной основе. Масло или условный вазелин становятся огнеопасными, когда раненого подключат к кислородной вентиляции, — говорит Артем Прокопьев.
Также эксперт добавил, что производитель трубки не имеет большого значения.
7. Термоодеяло для предотвращения гипотермии.
Это дешевое и компактное средство, которым укутывают раненого.
Стандартного размера (160 х 210) не хватает на большинство раненых, поэтому иногда в аптечки кладут два таких одеяла или оставляют ноги незавернутыми.
8. Лейкопластырь в рулоне.
Это может звучать странно, но пластырь, армированный скотч или другой клейкий материал очень востребованы в тактической медицине.
Они дают возможность фиксировать окклюзионки, термоодеяла, назофарингеальные трубки и другие средства к телу человека, и их никогда не бывает много.
— Посмотрите, чтобы такой пластырь (или иногда армированный скотч) были хорошего качества, — подчеркивает инструктор.
9. Пара перчаток для защиты спасателя от жидкостей тела раненого.
Современная неотложная медицина использует нитрил высокой плотности, у которого гораздо меньше шансов порваться, чем у дешевых смотровых перчаток.
— Не выбирайте латекс или винил, которые в основном производятся с низкой плотностью и очень боятся внешних раздражителей, например оружейного масла, — добавляет Артем.
Размер таких перчаток подбирается под размер владельца аптечки.
10. Маркер для записи информации в карточке раненого, фиксации времени наложения турникетов на теле и информации о других вмешательствах.
Такие маркеры желательно проверять, чтобы они не стирались с тела и качественно писали при различных температурах.
11. Одна карточка раненого для записи всей информации о механизме травмы, локации, симптомах и предоставленной терапии.
— Такие карточки мы, например, печатали в обычной полиграфии, покрывая лаком и добавляя резинку для их удобной фиксации. Лак уменьшал вред карточке от влаги (кровь, пот, прочее), а резинка уменьшала возможность ее потерять, — рассказывает эксперт.
В интернете есть большое количество переводов на украинский язык американской карточки стандарта DD1380, которая в основном используется для первичной записи информации.
12. Одни безопасные ножницы спасателя для срезания одежды и обуви с раненого.
Большинство таких ножниц производится Китаем или Пакистаном, они дешевые и являются расходным материалом.
Удобными будут ножницы от 18 см в длину.
13. Сам футляр (подсумок) для состава аптечки.
Он должен легко отсоединяться при необходимости, например благодаря платформе Velcro, иметь надлежащее качество и цвет в соответствии с потребностями военнослужащего.
Размещение элементов в аптечке должно соответствовать правилу: самое важное в легком доступе.
14. Один пилпак (военный набор таблеток).
Пилпак состоит из трех действующих веществ. Они обладают жаропонижающим, противовоспалительным, обезболивающим действием, а также дают возможность ранней антибиотикотерапии.
Недавно изменился рекомендованный антибиотик: вместо ципрофлоксацина будут использовать моксифлоксацин.
Лекарства для пилпака:
- 1000 мг парацетамол;
- 15 мг мелоксикам;
- 400 мг моксифлоксацин (антибиотик).
Очень важно помнить, что, пакуя пилпак, мы должны оставить таблетки в блистере (упаковке от производителя), уберегая их от контакта с воздухом или влагой, от нарушения оболочки.
Также упаковка пилпака должна содержать названия действующих веществ, их количество и срок годности.
Что стоит дополнительно положить в аптечку
— Западные армии и украинские военные к предыдущему списку добавляют еще три позиции в зависимости от обученности в/с, его рисков и т. д, — говорит инструктор.
Одну декомпрессионную иглу для декомпрессии давления при напряженном пневмотораксе.
Важно, чтобы ее диаметр был 14G или больше — 10G. А длина катетера от 8,25 см до 9,5 см.
Большие иглы более эффективны в условиях тактической медицины. Они должны поставляться и храниться в защитном кейсе.
Одну гидрогелевую повязку.
Комитет ТССС не комментирует гидрогелевые повязки и тактико-медицинская литература в последнее время просит провайдеров не переоценивать эффективность их использования на ожоги.
Но эффективность существует, такими повязками обеспечены военнослужащие армий — стран НАТО.
Самыми популярными производителями являются Kikgel и BurnShield, они производят повязки размерами ~10 х 10 см, которые поместятся в индивидуальную аптечку.
Один щиток для глаза (EyeShield) для фиксации травм глаз.
Щитки делают из металла или пластика, они незаменимы при травме глаза.
В Украине несколько волонтеров, которые производят их из переработанного пластика.
Крупнейшим производителем в США является NAR.
Что НЕ рекомендуется класть в военную аптечку
Некоторых предметов лучше избегать в военной аптечке, поскольку они могут быть неэффективными или даже вредными.
1. Сильные анальгетики, опиаты.
Современные стандарты в странах НАТО и в Украине отошли от добавления тяжелых обезболивающих в аптечки военнослужащих.
Их используют только медики, рассчитывая дозировку. Это позволяет избегать передозировок.
2. Гемостатики в порошковой форме.
Порошковые гемостатики не пригодны для внегоспитального использования.
Они могут быть опасными или неэффективными.
3. Личные лекарства от хронических болезней
Не размещайте их в индивидуальной аптечке, которая используется для помощи при боевой травме. Для личных лекарств у вас должен быть отдельный карман.
Что делать, если аптечка недостаточно укомплектована
— Совет, к сожалению, один — докупать необходимое самостоятельно, — говорит эксперт.
Если у вас нет возможности купить необходимые компоненты аптечки, обратитесь в волонтерские фонды.