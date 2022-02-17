Февраль-март – традиционное время для очередной волны гриппа и других вирусных заболеваний. И нужно быть бдительным, чтобы не подцепить еще одну респираторную инфекцию.

Как защититься от инфекции? Можно принимать витамины, пить воду с лимоном и медом. Но при наличии проблем с всасыванием в желудке эти методы могут быть неэффективными.

Эксперт по аромамаслам Елена Воронцова рассказывает, что действенным методом защиты от ОРВИ могут стать ароматы.

Процесс восприятия запаха и ответа на него достаточно сложен, но исследования показывают, что во многих случаях при вдыхании ароматов организм защищается от инфекции.

— Следовательно, стоит попробовать оградить себя от болезни с помощью аромамасел, — сказала Елена Воронцова. — Не зря же в древности ароматы использовали больше не как духи, а как средства, защищающие от болезней. Вот и сейчас мы все чаще стараемся использовать натуральные средства – аромамасла — в быту, лечении, питании.

В 2017 году в Австрии было проведено исследование, показавшее, что аромамасла обладают иммуномодулирующими свойствами, а также противомикробными и противовоспалительными.

Уничтожают ли аромамасла вирусы? Доказательств этому нет, но то, что, применяя их, люди реже болеют, известно.

Если вы решили применять аромамасла, сначала проверьте, нет ли у вас на них аллергии: нанесите на запястье каплю масла и разотрите его. Если сразу или через несколько часов появляется краснота, зуд, сыпь, не используйте это масло. Если же кожа без изменений – аллергии на него у вас нет.

Как применять аромамасла

– Натуральные аромамасла не надо греть в лампе, — советует Елена Воронцова. – их нужно распылять с помощью диффузора или растереть на ладонях, или нанести на салфетку, шарф, воротник, любую повехность.

Как и когда применять аромамасла

Чтобы оградить себя от болезнетворных микроорганизмов, витающих в воздухе, распылите масло в помещении, где вы находитесь: на работе, дома, в детской, или капните на салфетку и положите ее на рабочий стол.

Чтобы не подцепить бациллу в транспорте, нанесите каплю аромамасла на шарф или ворот одежды.

Аромамасло “работает” 4-6 часов, по истечении этого времени проделайте еще раз процедуру ароматизации.

При влажной уборке 3-4 капли аромамасла можно добавить в воду, в которой смачиваете губку или салфетку для мытья пола.

Внимание! Не переборщите с применением аромамасла. Запах не должен быть навязчивым, раздражать других людей, которые находятся рядом с вами.

Какие ароматы лучше использовать

Масло мяты перечной. Может лечить простуду, ведь оно оказывает иммуностимулирующее, отхаркивающее, противовирусное и антибактериальное действие.

Масло чайного дерева снимет боли в горле с помощью полоскания: добавьте в 100 мл теплой воды 1-2 капли эфирного масла чайного дерева. Нанесите масло на шарф. Это убережет вас от вирусов в транспорте.

Масло эвкалипта. Снимет приступы кашля, облегчит дыхание. Дышим из ладоней или распыляем в диффузоре.

Масло базилика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

В детской комнате используйте только лимонное, эвкалиптовое или мятное масло.