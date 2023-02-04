Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) занимает одно из первых мест в структуре эндокринологической патологии.

Научные данные свидетельствуют, что питание вместе с фармакологическими средствами могут оказывать положительное влияние на состояние пациента с этой эндокринологической болезнью.

АИТ диагностируется исходя из симптомов и результатов лабораторных исследований.

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Симптомы АИТ: увеличение веса, сильная усталость, плохая концентрация, истончение и жесткость волос, сухая кожа, медленный или нерегулярный пульс, снижение мышечной силы, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, непереносимость холода, повышенное артериальное давление, лом , боли в шее или болезненность щитовидной железы, депрессия и тревога, нарушение менструального цикла, бессонница, изменения голоса

Лечение АИТ медикаментозно, но питание и образ жизни играют немаловажную роль в лечении аутоиммунного тиреоидита. Коррекция рациона может помочь уменьшить воспаление, замедлить или предотвратить повреждение щитовидной железы.

Диеты

Некоторые данные исследований свидетельствуют о пользе безглютеновых и беззерновых диет для больных аутоиммунным тиреоидитом.

Безглютеновая диета предполагает исключение из рациона всех продуктов из пшеницы, ячменя и ржи, содержащих глютен.

Беззерновая диета более ограничивающая: она запрещает употреблять продукты из всех цельнозерновых злаковых продуктов.

Диета по аутоиммунному протоколу. Она исключает потенциально вредные продукты, такие как зерновые, молочные, пасленовые, добавленный сахар, кофе, бобовые, яйца, алкоголь, орехи, семена, рафинированный сахар, растительные масла и определенные пищевые добавки. Ее должен назначать и контролировать опытный врач.

Безлактозная диета. Непереносимость лактозы очень распространена среди людей с аутоиммунным тиреоидитом. Если у пациента есть признаки непереносимости лактозы, ограничение молочных продуктов может помочь проблемам пищеварения.

Воспаление может быть движущей силой тиреоидита. Мощными противовоспалительными свойствами обладают овощами, фруктами, пряности и жирная рыба. Также есть данные, что употребление сои вредит функции щитовидной железы.

Полезные диетические добавки. Некоторые диетические добавки могут уменьшить воспаление и антитела к щитовидной железе у людей с АИТ, а также устранить дефициты определенных питательных веществ:

Селен

Цинк.

Куркумин.

Витамин D.

Витамины группы В.

Магний.

Железо.

Добавки: рыбий жир, альфа-липоевая кислота и N-ацетилцистеин также могут улучшить состояние больных с АИТ.

Йод следует принимать только по назначению врача.

Рекомендуемые продукты:

Фрукты и ягоды.

Овощи, грибы, зелень.

Здоровые жиры: авокадо, кокосовое масло, оливковое масло, жирный йогурт.

Животный белок: натуральное мясо рыбы, птицы.

Безглютеновые злаки: коричневый рис, овес, киноа, коричневый рис.

Семена, орехи и ореховое масло.

Фасоль и чечевица, бобы.

Заменители молочных и немолочных продуктов (обогащенные кальцием и/или витамином D), изготовленные из кокоса, миндаля, кешью.

Пряности, травы и приправы: куркума, базилик, розмарин, паприка, шафран, черный перец, тахини, мед, лимонный сок, яблочный уксус.

Напитки: вода, газировка, несладкий чай, кофе и т.д.

Иногда следует исключать некоторые продукты. Можно поэкспериментировать со своей диетой, чтобы узнать, какая еда вам больше всего подходит.

Каких продуктов избегать:

Сладости и продукты с добавленным сахаром.

Фастфуд и жареная еда.

Рафинированные зерновые продукты: макароны, хлебобулочные изделия из белой муки, баранки и т.д.

Промышленно обработанные продукты: замороженные блюда, маргарин, бекон, колбасы и т.д.

Зерно и продукты, содержащие глютен.

Диетолог, специализирующийся на аутоиммунных заболеваниях, поможет сузить круг проблемных продуктов и подберет индивидуальный план питания.

Образ жизни. Полноценный сон, уменьшение стресса и уход за собой чрезвычайно важны для тех, кто страдает АИТ.

Достаточная физическая активность, прогулки или спорт на свежем воздухе не помешает.

Медикаментозная терапия

Для максимального усвоения гормонов щитовидной железы в виде фармакологических препаратов лучше всего принимать их натощак за 30-60 минут до завтрака или через 3-4 часа после ужина.

Следует ничего не употреблять, кроме воды, по крайней мере 30 минут после приема лекарства.

Источник: Олег Швец