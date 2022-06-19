В третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. Папа для ребенка – это не просто родной человек, а образец мужчины, символ мужества.

Кровавая война в этом году разъединила украинские семьи. Миллионы матерей с детьми покинули свои дома, переехали в безопасные места в Украине или уехали за границу, а мужчины остались защищать Украину. Между детьми и их папами образовалось расстояние на сотни или тысячи километров.

И хотя технические средства дают возможность им общаться, разлука все равно оставляет отпечаток в детских душах и в душах взрослых. Как же сохранить ту невидимую связь между папой и ребенком, чтобы не стали они чужими из-за этой проклятой войны.

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Роль отца в нынешней ситуации становится еще больше, чем в мирное время. Каждое их слово, каждый совет детишки ловят, запоминают и пронесут через всю жизнь.

Канал ICTV вместе с партнерами запустил чувственный проект Близкие на расстоянии, где делится советами отцовства в современных военных реалиях. Включились в проект и ведущие телеканала.

Звезды ICTV поделились самыми ценными наставлениями, получавшими от своих пап.

Поступать по совести

— Папа всегда мне советовал поступать по совести, быть честной, справедливой, верной в жизни, в отношениях, в дружбе. Жить так, чтобы никогда не было на душе неприятно и стыдно прежде всего за свой поступок, – рассказала ведущая Единого марафона и программы Факты Юлия Сеник.

Для нее отец стал примером, потому что его слова не расходились с делом. Юлия рассказала, что папа и сам был честным, порядочным и с большим сердцем. Никогда не шел на сделку с совестью. Он был врачом, всю жизнь лечил и спасал других.

— И даже в самые тяжелые в медицине времена, когда месяцами не платили зарплату, он ни разу не позволил себе взять деньги или какое-либо вознаграждение от пациентов, потому что считал это неприемлемым, — сказала дочь.

Учиться сдержанности

Главный урок, который усвоила от своего отца актриса Дизель Шоу Яна Глущенко, это стремление быть сдержанной во всем. Сейчас девушке с вспыльчивым характером этот совет отца очень помогает в жизни.

– Самый ценный совет, который я получила от своего отца, – это всего два слова. Он мне говорил, чтобы я была сдержаннее и мудрее вообще во всем, – говорит Яна.

Быть трудолюбивой

Самое ценное, что получила от отца ведущая программы Факты Анастасия Мазур – собственный пример. Папа с детства прививал ей любовь к труду и чувство гордости за свою работу. Даже в пенсионном возрасте отец Анастасии показывает пример трудолюбия.

— Моему отцу 62, а он до сих пор много работает, хоть и на пенсии. Работает, потому что для него важно, чтобы семья была обеспечена. И не важно, насколько работа трудная или не престижная. Этой его чертой, я восхищаюсь.

Никогда ничего не бояться

Если ты уверен в себе, тогда все получится. Об этом точно знает актриса Дизель Шоу Юлия Мотрук. Еще с детства отец учил ее не сдаваться и верить в свои силы – неудивительно, что девушке удалось стать успешной.

– Мой папа научил меня никогда ничего не бояться и знать, что все получится. Потому что я Мотрук, а у Мотруков все всегда получается.

Уважать родителей

Для ведущей Фактов Оксаны Гутцайт папа стал идеалом мужчины: надежный, мужественный, целеустремленный и верный семье. Он всегда своими поступками показывал дочери пример и даже научил ее, как выбирать мужа. Как призналась ведущая, главная задача родителей – любить ребенка, быть для него поддержкой и ближайшим другом. Тогда и появится в семейных отношениях уважение.

Быть самостоятельной

Как добиться необходимого баланса в жизни и быть независимой, знает актриса Дизель Шоу Виктория Булитко. Она призналась, что мудрейшие советы папы помогли ей на карьерном пути.

– Папа очень классно воспитал нас с братом. Трудоспособность, любовь к работе, самостоятельное обустройство своей жизни – это все от отца. Если мне что-то было нужно, я встала, пошла, нашла и сделала все сама. Это оказалось очень важным для моей жизни.

И таких мудрых, трудолюбивых, любящих пап в Украине много. И даже если мужчина в чем-то был неидеальным, то война, трудности многим из них показали, что в жизни самое важное и чему на самом деле нужно учить своих детей.

С праздником, Отцы! Оставайтесь мудрыми и добрыми! Оставайтесь живыми!

Источник: канал ICTV