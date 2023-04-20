Родители были не против: стоматолога, которая избивала детей в Ровно, не накажут

Стоматологиню Инну Кравчук, подозреваемую в издевательствах над детьми во время визитов, освободили от уголовной ответственности.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных расследований.

Такое решение принял Ровенский городской суд. Закрыли же дело по сроку давности.

В постановлении указано, что следователи установили 4 эпизода противоправной деятельности врача в двух клиниках в 2020-2021 годах.

По информации полиции, она применяла силу к пациентам, однажды даже нанесла ребенку легкие телесные повреждения.

Потерпевшие не подали гражданские иски, поэтому адвокат стоматолога ходатайствовала о закрытии дела. Не возражали и представители пострадавших, поскольку с момента инцидента прошло более 2 лет.

Напомним, что в феврале 2021 стало известно о случаях издевательства над детьми в одной из стоматологических клиник Ровно.

Врач Инна Кравчук била своих маленьких пациентов. После родители детей обратились в полицию. Женщину даже лишили лицензии.