Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Базовый набор: что обязательно должно быть в домашней аптечке

6 мая 2022, 10:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптечка
Источник: Depositphotos

Специалисты Национальной службы здравоохранения Украины рассказали, что обязательно должно быть в наличии в домашней аптечке. Эти рекомендации помогут не растеряться в острой ситуации и оказать грамотную доврачебную помощь.

Читайте также:
инсультНе потерять драгоценное время: как оказать доврачебную помощь при подозрении на инсульт

Базовая аптечка должна содержать:

  • пластыри разных форм и размеров;
  • большие, средние и малые стерильные бинты;
  • минимум два стерильных пластыря для глаз;
  • треугольные повязки;
  • креповые бинты (для фиксации повязок);
  • безопасные шпильки;
  • одноразовые стерильные перчатки;
  • пинцет;
  • ножницы;
  • неспиртовые салфетки;
  • пластырь в рулоне;
  • термометр (желательно электронный);
  • крем от высыпаний, например, гидрокортизон или календула;
  • крем или спрей для заживления укусов насекомых;
  • антисептический крем;
  • обезболивающие и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен);
  • антигистаминный крем или таблетки;
  • дистиллированная вода для промывания ран;
  • капли для промывания глаз.

Если у вас есть хроническое заболевание (гипертония, диабет и др.), к аптечке автоматически добавляются ваши регулярные лекарства.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском сердечного приступа должны быть аспирин и нитроглицерин, если они рекомендованы врачом.

Если человек склонен к расстройствам пищеварения, стоит добавить сорбенты, Лаксатив и Лоперамид.

Источник: НСЗУ

Теги
аптечка, НСЗУ, поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь