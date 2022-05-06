Специалисты Национальной службы здравоохранения Украины рассказали, что обязательно должно быть в наличии в домашней аптечке. Эти рекомендации помогут не растеряться в острой ситуации и оказать грамотную доврачебную помощь.
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Базовая аптечка должна содержать:
- пластыри разных форм и размеров;
- большие, средние и малые стерильные бинты;
- минимум два стерильных пластыря для глаз;
- треугольные повязки;
- креповые бинты (для фиксации повязок);
- безопасные шпильки;
- одноразовые стерильные перчатки;
- пинцет;
- ножницы;
- неспиртовые салфетки;
- пластырь в рулоне;
- термометр (желательно электронный);
- крем от высыпаний, например, гидрокортизон или календула;
- крем или спрей для заживления укусов насекомых;
- антисептический крем;
- обезболивающие и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен);
- антигистаминный крем или таблетки;
- дистиллированная вода для промывания ран;
- капли для промывания глаз.
Если у вас есть хроническое заболевание (гипертония, диабет и др.), к аптечке автоматически добавляются ваши регулярные лекарства.
У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском сердечного приступа должны быть аспирин и нитроглицерин, если они рекомендованы врачом.
Если человек склонен к расстройствам пищеварения, стоит добавить сорбенты, Лаксатив и Лоперамид.
Источник: НСЗУ