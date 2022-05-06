Специалисты Национальной службы здравоохранения Украины рассказали, что обязательно должно быть в наличии в домашней аптечке. Эти рекомендации помогут не растеряться в острой ситуации и оказать грамотную доврачебную помощь.

Базовая аптечка должна содержать:

пластыри разных форм и размеров;

большие, средние и малые стерильные бинты;

минимум два стерильных пластыря для глаз;

треугольные повязки;

креповые бинты (для фиксации повязок);

безопасные шпильки;

одноразовые стерильные перчатки;

пинцет;

ножницы;

неспиртовые салфетки;

пластырь в рулоне;

термометр (желательно электронный);

крем от высыпаний, например, гидрокортизон или календула;

крем или спрей для заживления укусов насекомых;

антисептический крем;

обезболивающие и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен);

антигистаминный крем или таблетки;

дистиллированная вода для промывания ран;

капли для промывания глаз.

Если у вас есть хроническое заболевание (гипертония, диабет и др.), к аптечке автоматически добавляются ваши регулярные лекарства.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском сердечного приступа должны быть аспирин и нитроглицерин, если они рекомендованы врачом.

Если человек склонен к расстройствам пищеварения, стоит добавить сорбенты, Лаксатив и Лоперамид.

Источник: НСЗУ