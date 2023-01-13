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Без рецепта от врача: какие лекарства можно покупать в Польше

13 января 2023, 15:09
Наталья Жуковская журналист Факты ICTV Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Без рецепта от врача: какие лекарства можно покупать в Польше
Источник: Depositphotos

В Польше без рецепта не получится купить лекарства против хронических заболеваний. Свободно можно приобрести только витамины, некоторые противопростудные или обезболивающие препараты.

Факты ICTV решили разобраться, какие же препараты можно купить в аптеке без визита к врачу и рецепта в Польше.

Обезболивающие и противовоспалительные средства

Лекарства, которые можно купить в Польше без рецепта, обозначены аббревиатурой ОТС (от англ. Over the Counter Drug — безрецептурные прпараты).

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Самые распространенные обезболивающие препараты — на основе действующего вещества ибупрофена или парацетамола. Такие препараты помогают при боли и повышенной температуре.

В Польше без рецепта можно купить:

  • Ибупрофен (на польском — Ibuprofen).
  • Кетонал (Ketonal).
  • Кетопрофен (Ketoprofen).
  • Аспирин (Aspiryna).
  • Парацетамол (Paracetamol).

Приобрести указанные препараты можно в любой аптеке или онлайн. Также лекарства доступны на заправочных станциях, в супермаркетах или магазинах декоративной косметики.

Лекарства против гриппа и простуды

  • Грипекс (Gripex).
  • Терафлю (Teraflu Extra Grip).
  • Лекарство от горла Холинекс (Cholinex).
  • Капли для носа Синупрет (Sinupret).

Без рецепта можно также купить лекарства против кашля. Как правило, их действующее вещество — амброксол гидрохлорид.

  • Мукосолван (MUCOSOLVAN Syrop).
  • Сироп Флегамина (Flegamina).
  • Пастилки от кашля и хрипоты Исла (Isla).

Лекарства при ангине

Среди лекарств, которые можно употреблять для лечения ангины и купить без рецепта в Польше — леденцы и спреи. Например:

  • Спрей для горла Тантум Верде (Tantum Verde).
  • Таблетки от боли в горле Halset.

Лекарства от давления

Без рецепта вы сможете приобрести:

  • Боярышник (Głód)
  • Сок для унормирования давления Sok Vigano Aronia.
  • Novocardia.
  • Cardiochol.
  • Чай Herbata na ciśnienie Herbapol.

Лекарства против аллергии

Чтобы человек мог облегчить свое состояние при первых симптомах аллергии и перед визитом к врачу, некоторые лекарства в Польше продают без рецепта:

  • Капли для носа Otrivin Allergy, также есть версия для детей – Dla Dzieci.
  • Таблетки от аллергии Allegra.
  • Amertil Bio (при аллергическом рините и конъюнктивите).

Лекарства против диареи

  • Диосмектит.
  • Loper.
  • Laremid.
  • Stoperan.

Лекарства против молочницы и грибковых инфекций

Без рецепта вам продадут:

  • Albivag Kadefarm — вагинальные свечи.
  • Canesten — вагинальные капсулы.
  • Gynoxin Uno/ Optima — вагинальные свечи с борной кислотой.
  • Dermoxen Optima — гель для интимной гигиены

А вот противогрибковые кремы на основе клотримазола можно приобрести лишь с рецептом врача.

Если покупаете лекарство без рецепта, важно внимательно читать инструкцию для применения медикамента. Также важно четко придерживаться указаний относительно дозировки и правил приема лекарств.

— Не покупайте медицинские препараты в нелицензированных аптеках и обязательно обращайте внимание на срок годности препарата. В случае возникновения каких-либо побочных эффектов немедленно обратитесь к врачу.

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