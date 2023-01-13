В Польше без рецепта не получится купить лекарства против хронических заболеваний. Свободно можно приобрести только витамины, некоторые противопростудные или обезболивающие препараты.

Факты ICTV решили разобраться, какие же препараты можно купить в аптеке без визита к врачу и рецепта в Польше.

Обезболивающие и противовоспалительные средства

Лекарства, которые можно купить в Польше без рецепта, обозначены аббревиатурой ОТС (от англ. Over the Counter Drug — безрецептурные прпараты).

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Самые распространенные обезболивающие препараты — на основе действующего вещества ибупрофена или парацетамола. Такие препараты помогают при боли и повышенной температуре.

В Польше без рецепта можно купить:

Ибупрофен (на польском — Ibuprofen).

Кетонал (Ketonal).

Кетопрофен (Ketoprofen).

Аспирин (Aspiryna).

Парацетамол (Paracetamol).

Приобрести указанные препараты можно в любой аптеке или онлайн. Также лекарства доступны на заправочных станциях, в супермаркетах или магазинах декоративной косметики.

Лекарства против гриппа и простуды

Грипекс (Gripex).

Терафлю (Teraflu Extra Grip).

Лекарство от горла Холинекс (Cholinex).

Капли для носа Синупрет (Sinupret).

Без рецепта можно также купить лекарства против кашля. Как правило, их действующее вещество — амброксол гидрохлорид.

Мукосолван (MUCOSOLVAN Syrop).

Сироп Флегамина (Flegamina).

Пастилки от кашля и хрипоты Исла (Isla).

Лекарства при ангине

Среди лекарств, которые можно употреблять для лечения ангины и купить без рецепта в Польше — леденцы и спреи. Например:

Спрей для горла Тантум Верде (Tantum Verde).

Таблетки от боли в горле Halset.

Лекарства от давления

Без рецепта вы сможете приобрести:

Боярышник (Głód)

Сок для унормирования давления Sok Vigano Aronia.

Novocardia.

Cardiochol.

Чай Herbata na ciśnienie Herbapol.

Лекарства против аллергии

Чтобы человек мог облегчить свое состояние при первых симптомах аллергии и перед визитом к врачу, некоторые лекарства в Польше продают без рецепта:

Капли для носа Otrivin Allergy, также есть версия для детей – Dla Dzieci.

Таблетки от аллергии Allegra.

Amertil Bio (при аллергическом рините и конъюнктивите).

Лекарства против диареи

Диосмектит.

Loper.

Laremid.

Stoperan.

Лекарства против молочницы и грибковых инфекций

Без рецепта вам продадут:

Albivag Kadefarm — вагинальные свечи.

Canesten — вагинальные капсулы.

Gynoxin Uno/ Optima — вагинальные свечи с борной кислотой.

Dermoxen Optima — гель для интимной гигиены

А вот противогрибковые кремы на основе клотримазола можно приобрести лишь с рецептом врача.

Если покупаете лекарство без рецепта, важно внимательно читать инструкцию для применения медикамента. Также важно четко придерживаться указаний относительно дозировки и правил приема лекарств.