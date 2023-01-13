В Польше без рецепта не получится купить лекарства против хронических заболеваний. Свободно можно приобрести только витамины, некоторые противопростудные или обезболивающие препараты.
Факты ICTV решили разобраться, какие же препараты можно купить в аптеке без визита к врачу и рецепта в Польше.
Обезболивающие и противовоспалительные средства
Лекарства, которые можно купить в Польше без рецепта, обозначены аббревиатурой ОТС (от англ. Over the Counter Drug — безрецептурные прпараты).
Самые распространенные обезболивающие препараты — на основе действующего вещества ибупрофена или парацетамола. Такие препараты помогают при боли и повышенной температуре.
В Польше без рецепта можно купить:
- Ибупрофен (на польском — Ibuprofen).
- Кетонал (Ketonal).
- Кетопрофен (Ketoprofen).
- Аспирин (Aspiryna).
- Парацетамол (Paracetamol).
Приобрести указанные препараты можно в любой аптеке или онлайн. Также лекарства доступны на заправочных станциях, в супермаркетах или магазинах декоративной косметики.
Лекарства против гриппа и простуды
- Грипекс (Gripex).
- Терафлю (Teraflu Extra Grip).
- Лекарство от горла Холинекс (Cholinex).
- Капли для носа Синупрет (Sinupret).
Без рецепта можно также купить лекарства против кашля. Как правило, их действующее вещество — амброксол гидрохлорид.
- Мукосолван (MUCOSOLVAN Syrop).
- Сироп Флегамина (Flegamina).
- Пастилки от кашля и хрипоты Исла (Isla).
Лекарства при ангине
Среди лекарств, которые можно употреблять для лечения ангины и купить без рецепта в Польше — леденцы и спреи. Например:
- Спрей для горла Тантум Верде (Tantum Verde).
- Таблетки от боли в горле Halset.
Лекарства от давления
Без рецепта вы сможете приобрести:
- Боярышник (Głód)
- Сок для унормирования давления Sok Vigano Aronia.
- Novocardia.
- Cardiochol.
- Чай Herbata na ciśnienie Herbapol.
Лекарства против аллергии
Чтобы человек мог облегчить свое состояние при первых симптомах аллергии и перед визитом к врачу, некоторые лекарства в Польше продают без рецепта:
- Капли для носа Otrivin Allergy, также есть версия для детей – Dla Dzieci.
- Таблетки от аллергии Allegra.
- Amertil Bio (при аллергическом рините и конъюнктивите).
Лекарства против диареи
- Диосмектит.
- Loper.
- Laremid.
- Stoperan.
Лекарства против молочницы и грибковых инфекций
Без рецепта вам продадут:
- Albivag Kadefarm — вагинальные свечи.
- Canesten — вагинальные капсулы.
- Gynoxin Uno/ Optima — вагинальные свечи с борной кислотой.
- Dermoxen Optima — гель для интимной гигиены
А вот противогрибковые кремы на основе клотримазола можно приобрести лишь с рецептом врача.
Если покупаете лекарство без рецепта, важно внимательно читать инструкцию для применения медикамента. Также важно четко придерживаться указаний относительно дозировки и правил приема лекарств.
— Не покупайте медицинские препараты в нелицензированных аптеках и обязательно обращайте внимание на срок годности препарата. В случае возникновения каких-либо побочных эффектов немедленно обратитесь к врачу.