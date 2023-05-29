В рекомендациях ВОЗ указывается конкретное количество сахара в день, потребление которого можно считать безвредным для здоровья. Это всего 6 чайных ложек, учитывая сахар, используемый в компотах, соках, кашах, хлебных изделиях. Немного. Но даже это количество стоит уменьшить.

Сахар считается одним из самых вредных продуктов в мире, а потому и медики, и ученые рекомендуют существенно сократить его потребление.

Его даже называют сладкой смертью из-за негативного воздействия на сопротивляемость организма вирусам и бактериям. Сладкая жизнь, когда сахар и содержащие его продукты употребляется в больших количествах, может стать причиной развития целого ряда недугов — астмы, диабета, ожирения, болезней сердца и многого другого. Кариес — самое безобидное в этом перечне.

Группа ученых из Китая и США подтвердили вредные связи между потреблением сахара и рядом кардиометаболических заболеваний, особенно ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В исследовании доказано, что свободные сахара содержат глюкозу, фруктозу, сахарозу или столовый сахар. Мед — не исключение. Сахаром перенасыщены пакетированные фруктовые соки и концентраты соков. А в столовой ложке любимой многими приправы — кетчупа, растворена целая чайная ложка сахара.

Эксперты добавили, что крупнейший источник добавленного сахара — сладкие газированные напитки, энергетики, слабоалкогольные напитки. Они в ежедневном рационе миллионов людей, особенно молодежи.

Чтобы избежать последствий для здоровья от засахаренности организма, эксперты настоятельно советуют ограничить потребление таких напитков до поллитра в неделю.

Источник: Eurek Allert