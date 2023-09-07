Ученые Института Вейцмана в Израиле разработали структуры, подобные человеческим эмбрионам, без использования спермы, яйцеклетки или оплодотворения, что даст толчок к исследованиям выкидышей и врожденных дефектов, но также поднимает новые этические проблемы.

Некоторые ученые оценили это исследование как впечатляющее достижение, которое может помочь раскрыть секреты опасных ранних стадий беременности. Однако эта работа возобновит дискуссию о необходимости более четких этических правил разработки моделей человеческих эмбрионов, выращенных в лаборатории.

Исследователи под руководством палестинского ученого Джейкоба Ханны использовали силу эмбриональных стволовых клеток, которые могут стать клетками любого типа.

Они создали модели эмбрионов в возрасте до 14 дней, что является законным пределом для лабораторных исследований человеческих эмбрионов во многих странах и моментом, когда начинают развиваться такие органы, как мозг.

Исследователи говорят, что их работа отличается от работ других команд, поскольку в ней используются химически, а не генетически модифицированные эмбриональные стволовые клетки, и создаются модели, более похожие на настоящие человеческие эмбрионы, с желточным мешком и амниотической полостью.

При этом и исследователи, и ученые, не участвовавшие в работе, подчеркнули, что модели не следует считать человеческими эмбрионами.

Ученые Института Вейцмана отметили, что не предполагают переноса моделей в матку человека или животного.