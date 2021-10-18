Количество новых случаев Covid-19 в Японии резко сократилось с почти 6 тыс. в середине августа до 100 и ниже в настоящее время. Это – исторический минимум для страны Восходящего Солнца за минувшие 11 месяцев. Японские врачи и ученые анализируют причины такого впечатляющего прорыва.

Бары забиты, поезда переполнены, настроение праздничное. Хотя и не без доли недоумения: дескать, как же нам все-таки это удалось. Тем более, что в Японии никогда не вводились жесткие чрезвычайные меры, в отличие от ряда стран Европы и Азии.

Среди возможных факторов успеха называют удивительно быструю кампанию вакцинации, а также масочный режим задолго до начала пандемии и плохую погоду в конце августа, которая заставляла людей не покидать свои жилища.

Однако эксперты опасаются, что постепенное снижение эффективности вакцин и приближение зимы могут накрыть Японию новой волной с вновь переполненными больницами и резким ростом смертности.

Многие считают, что кампания вакцинации, особенно среди молодых людей, снизила количество инфекций. Полностью вакцинировано почти 70% населения.

— Быстрая и интенсивная вакцинация в Японии среди лиц моложе 64 лет могла создать временное состояние, подобное коллективному иммунитету, — полагает профессор вирусологии Университета Тохо Казухиро Татеда.

По его словам, что количество прививок против коронавируса резко возросло с июля по сентябрь из-за более заразного Дельта-варианта.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля, первыми на очереди были медицинские работники и пожилые люди. Дефицит импортных вакцин замедлил прогресс до конца мая, когда поставки стабилизировались, а цели ежедневной вакцинации были увеличены до более 1 млн доз, чтобы максимизировать защиту до 23 июля – 8 августа, времени проведения Олимпиады-2020.

Количество ежедневных прививок выросло примерно до 1,5 млн в июле, в результате чего уровень вакцинации увеличился с 15% в начале июля до 65% к началу октября, что превышает 57% в Соединенных Штатах.

Чтобы ускорить вакцинацию, бывший премьер-министр Есихидэ Суга увеличил количество медицинских работников, имеющих законное право делать прививки, открыл крупномасштабные центры вакцинации и продвигал вакцинацию на рабочем месте, начиная с конца июня.

— Забегая вперед, важно и дальше сокращать количество случаев заражения в случае будущего возобновления инфекций, — отметил директор Национального института инфекционных заболеваний Такадзи Вакита.

Многие японцы опасаются ослабить бдительность, ношение масок стало обычным явлением. Что также, по мнению экспертов, сыграло свою роль в столь оптимистичном развитии ситуации с коронавирусом.

Уменьшение количества людей, посещающих развлекательные районы, наряду с прогрессом в вакцинации, способствовало снижению инфекций, выразил уверенность директор Исследовательского центра социальных и медицинских наук при Токийском столичном институте медицинских наук Ацуши Нисида.