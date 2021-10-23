Для системных пессимистов, которые утверждают, что наша медицина уже давно и безнадежно перестала быть бесплатной есть хорошая новость. В наших больницах и поликлиниках вполне возможно получить направление на бесплатную специализированную медицинскую помощь.

Бесплатное электронное направление выдается на:

плановые консультации у узких специалистов

инструментальные исследования

лабораторные обследования

плановые госпитализации

У кого можно получить электронное направление

у врача, которому нужны результаты того или иного обследования для оценки состояния здоровья пациента, подтверждения или опровержения диагноза

того или иного обследования для оценки состояния здоровья пациента, подтверждения или опровержения диагноза у врача, оказывающего первичную помощь

помощь у врача, который оказывает специализированную помощь, например, хирург, невролог, и тому подобное.

Если врач во время консультации назначает пациенту определенные обследования, то он должен создать на них соответствующее е-направление.

Важно понимать, что бесплатное электронное направление выдается только по результатам обследования пациента. Только после этой процедуры врач сделает заключение о необходимости в получении консультации узкого специалиста, дополнительной диагностики или анализов.

Если же пациент желает пройти определенные дополнительные обследования без назначений врача, он может сделать это самостоятельно и за собственные средства.

Также, в Украине можно бесплатно сделать компьютерную томографию (КТ). Это возможно тогда, когда есть подозрение на коронавирус или фиксируются ухудшение состояния здоровья из-за болезни. Для этого нужно получить направление на обследование органов грудной клетки, информирует Минздрав.