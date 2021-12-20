Новогодние праздники приближаются, а с ними более активное передвижение людей, значительное количество контактов и громкие вечеринки, что способствует распространению вируса.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко озвучил рекомендации, которые помогут сделать праздники более безопасными и минимизировать риск распространения коронавируса.

Какие рекомендации важно соблюдать

Как можно скорее пройти курс вакцинации

— Это особенно важно для групп риска — люди старше 60 лет и те, у кого есть сопутствующие заболевания, — отмечают в Минздраве.

Помнить о противоэпидемических мерах

Важно носить защитную маску, сохранять социальную дистанцию с другими гражданами более метра, регулярно проветривать помещения, избегать мест скопления людей, регулярно мыть руки и соблюдать культуру чихания и кашля.

Сделать встречи безопасными

Рекомендуется проводить встречи и вечеринки с людьми, с которыми человек не проживает постоянно в одном помещении, на свежем воздухе.

Воздерживаться от путешествий

Особенно это касается тех, кто находится в группе риска.

— Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации, не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни и относится к группе риска тяжелого течения болезни, в том числе людям старше 60 лет и лицам с хроническими болезнями, мы рекомендуем отложить путешествия в регионы, где фиксируется высокий уровень распространения коронавируса, — говорится в сообщении ведомства.

Получать информацию из надежных источников

Дезинформация несет угрозу жизни и здоровью людей, подрывает веру в науку и мешает принятию правильных решений.