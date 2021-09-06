Часто женщины обувают высокие каблуки, чтобы дополнить свой образ или же подчеркнуть свою женственность. Однако частое ношение такой обуви может негативно повлиять на здоровье человека.

В Центре общественного здоровья утверждают, что во время ношения каблуков увеличивается риск травмирования. Это происходит из-за изменения механики походки, сокращения мышц задней части ноги и расслабления передней, разбалансировки стопы.

Также возрастает риск возникновения мозолей, наростов, болей в мышцах. Во время ходьбы на каблуках возникает большое давление на коленные суставы, возрастает риск появления остеоартроза и дегенеративных изменений.

Высокие каблуки могут привести к боли в спине. Это связано со смещением центра веса, ведь во время ношения таких каблуков для сохранения равновесия хочется или наклонить туловище вперед или отставить таз назад, или согнуть колени. Но даже те, кто умеют ходить на каблуках, могут чувствовать боль в пояснице.

Уменьшить риски от ношения высоких каблуков можно, если:

выбирать вместо узкой обуви более просторную;

иметь с собой сменную обувь, чтобы давать ногам время на передышку;

выполнять упражнения для растяжения икроножных мышц и укрепления мышц стопы.

Источник: ЦОЗ