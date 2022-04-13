За время войны в Украине оккупанты использовали против украинцев запрещенное оружие, в том числе и фосфорные боеприпасы, которые очень опасны для жизни и здоровья.
В Минздраве рассказали, как помочь человеку в случае получения фосфорных ожогов.
Сначала стоит отметить, что СОДА И ЕЕ РАСТВОРЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ с этой целью.
Первая помощь
Фосфорные ожоги
- Снять с пострадавшего всю одежду, используя перчатки. Трогать голыми руками видимые частицы белого фосфора запрещено.
- Промыть кожу холодной водой.
- Прикрыть пораженные участки тела чистой влажной салфеткой.
- Не использовать для промывания никаких других жидкостей.
- Запрещается наносить любые мази.
- Использование холодной воды является критическим.
- Не оставлять человека без присмотра до приезда скорой.
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Если человек проглотил или вдохнул белый фосфор
- Оставить место атаки.
- Обеспечить проходимость дыхательных путей.
- Не провоцировать рвоту.
- Не оставлять потерпевшего.
В случае попадания в глаза
- Переместиться в безопасное место
- Промыть глаза прохладной чистой водой не менее 15 минут.
- Положить на глаза влажные салфетки.
- Дождаться вместе с пострадавшим приезда скорой.