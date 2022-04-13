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Белый фосфор попал на кожу, в нос или в глаза — как помочь

13 апреля 2022, 17:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Белый фосфор попал на кожу, в нос или в глаза — как помочь
Источник: Depositphotos

За время войны в Украине оккупанты использовали против украинцев запрещенное оружие, в том числе и фосфорные боеприпасы, которые очень опасны для жизни и здоровья.

В Минздраве рассказали, как помочь человеку в случае получения фосфорных ожогов.

Сначала стоит отметить, что СОДА И ЕЕ РАСТВОРЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ с этой целью.

Первая помощь

Фосфорные ожоги

  • Снять с пострадавшего всю одежду, используя перчатки. Трогать голыми руками видимые частицы белого фосфора запрещено.
  • Промыть кожу холодной водой.
  • Прикрыть пораженные участки тела чистой влажной салфеткой.
  • Не использовать для промывания никаких других жидкостей.
  • Запрещается наносить любые мази.
  • Использование холодной воды является критическим.
  • Не оставлять человека без присмотра до приезда скорой.
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Если человек проглотил или вдохнул белый фосфор

  • Оставить место атаки.
  • Обеспечить проходимость дыхательных путей.
  • Не провоцировать рвоту.
  • Не оставлять потерпевшего.
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В случае попадания в глаза

  • Переместиться в безопасное место
  • Промыть глаза прохладной чистой водой не менее 15 минут.
  • Положить на глаза влажные салфетки.
  • Дождаться вместе с пострадавшим приезда скорой.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины , опіки , Советы , Хімічна зброя
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