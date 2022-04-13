За время войны в Украине оккупанты использовали против украинцев запрещенное оружие, в том числе и фосфорные боеприпасы, которые очень опасны для жизни и здоровья.

В Минздраве рассказали, как помочь человеку в случае получения фосфорных ожогов.

Сначала стоит отметить, что СОДА И ЕЕ РАСТВОРЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ с этой целью.

Первая помощь

Фосфорные ожоги

Снять с пострадавшего всю одежду, используя перчатки. Трогать голыми руками видимые частицы белого фосфора запрещено.

Промыть кожу холодной водой.

Прикрыть пораженные участки тела чистой влажной салфеткой.

Не использовать для промывания никаких других жидкостей.

Запрещается наносить любые мази.

Использование холодной воды является критическим.

Не оставлять человека без присмотра до приезда скорой.

Если человек проглотил или вдохнул белый фосфор

Оставить место атаки.

Обеспечить проходимость дыхательных путей.

Не провоцировать рвоту.

Не оставлять потерпевшего.

В случае попадания в глаза