Кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала о наиболее популярных и доступных способах согреться в холодное время года, какой из них наиболее эффективен и на что стоит обратить особое внимание.

Обогреватели и кондиционеры

— Когда температура в помещении слишком низкая и при наличии электричества, именно эти средства согревания являются самыми популярными, — отмечает биолог.

По словам эксперта, при пользовании обогревателями, кондиционерами и особенно тепловыми вентиляторами может резко падать влажность в помещении. Это может существенно сказываться на самочувствии – появляется чувство сухости кожи, глаз, носа и горла.

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Речь идет не только о факторе общего дискомфорта и старения кожи, говорит Елена Ливинская, но и о повышении рисков острых респираторных болезней, конъюнктивитов, обострении экземы и т.д.

Эксперт объяснила, что и кожа, и слизистые выполняют важные барьерные функции. Пересыхание же ухудшает эти функции, препятствуя нормальной работе факторов местной иммунной защиты.

Запекание пищи в духовке

Еще один способ соединить приятное с полезным, говорит биолог, это запекание пищи в духовке. Такой способ не нагреет все жилье, однако добавит тепла по крайней мере на кухне.

Если вы используете газовую духовку или плиту, помните, что во время процесса горения ощутимо сжигается кислород. Не забывайте проветривать помещение и пользоваться вытяжкой, напомнила эксперт.

Многослойная одежда и обувь с толстой подошвой

— Это популярный базовый, хоть и немного банальный совет. Когда холодно, не остается ничего другого, как одеть теплую одежду. Помните о силе шерстяных изделий – носки и свитера пригодятся. Термобелье помогает отводить влагу и сохранять тепло, — отмечает специалист.

Обувь с толстой подошвой будет согревать больше, чем с тонкой. Не менее важно следить, чтобы ноги не потели.

Регулярная физическая активность

Надлежащая физическая активность способствует хорошему кровообращению, поэтому занимаясь ею регулярно (даже совсем чуть-чуть), мерзнуть вы будете меньше, утверждает биолог.

Более того, по словам эксперта, физическая активность зимой на улице способствует умеренной закалке и даже изменению конституции жировой ткани — при таких условиях обычный жир может частично замещаться бурым, который способствует обогреву и сожжению калорий.

Теплые напитки

Традиционно в холодное время года мы постоянно согреваемся разнообразными чаями и кофе, говорит эксперт. Это действительно дает тепло и частично закрывает наши потребности в жидкости, что тоже очень актуально, ведь зимой мы меньше пьем воды.

Здесь важно не налегать чрезмерно на сладости, которые так хорошо сочетаются вместе со всеми традиционными зимними напитками, предупреждает биолог.

При этом Елена Ливинская еще раз напомнила, что не стоит употреблять в согревающих целях алкоголь. Возникающее ощущение тепла — обманчиво, а наше тело, напротив, теряет больше тепла из-за расширения сосудов.

Источник: Береги себя