Благотворительная помощь для больниц: как Киевский КБК поддерживает медучреждения во время войны

Санитарно-гигиеническая продукция собственного производства, перевязочные материалы, медикаменты, мебель из гофрокартона и горючее для генераторов бесперебойной работы. Киевский картонно-бумажный комбинат с начала полномасштабного вторжения поддержал более десятка медицинских учреждений.

С большинством медицинских учреждений, получающих помощь сейчас, фонд сотрудничал и ранее, но с началом российского вторжения, когда медицинская отрасль нуждается в особом внимании из-за дополнительных нагрузок, поддержка больниц и медучреждений стала одним из приоритетных направлений деятельности Благотворительного фонда «Картонник», работающий на базе Киевского КБК.

Среди больниц, которыми занимается фонд, — Обуховский городской центр первичной медико-санитарной помощи.

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– Сейчас в медицинских учреждениях действует инфекционный контроль, поэтому врачам и медперсоналу для работы нужны бумажные полотенца.

– Картонно-бумажный комбинат доставил нам большую партию такой продукции в прошлом году. Запасов хватило на год. И это при том, что мы распределили бумажные изделия между нашими 10 амбулаториями в селах Обуховского района. Сейчас от предприятия получили новую партию санитарно-гигиенических изделий и рассчитываем, что этого хватит нам по меньшей мере на полгода. Из-за постоянных перебоев с водоснабжением наше медицинское учреждение нуждалось в емкости для хранения технической воды. Комбинат передал такую тару объемом в тысячу литров для наших амбулаторий. Эта помощь очень своевременна и необходима. Но должна заметить, что Киевский КБК поддерживает наше заведение регулярно долгие годы, — отмечает директор Обуховского городского центра первичной медико-санитарной помощи Оксана Фетисенко.

Помощь Киевского КБК медикам не ограничивается снабжением продукции собственного производства.

Специалистам комбината приходилось изготавливать инструментарий для сращивания переломанных костей для одной из больниц.

Из-за вооруженной агрессии врага многие медицинские учреждения в Украине сегодня полностью разрушены или имеют повреждения разной степени, однако количество пациентов наоборот растет. Поэтому так важно, чтобы те, кто спасает жизнь и здоровье, были обеспечены всем необходимым.