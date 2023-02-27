Компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны отнимают львиную часть нашего рабочего времени, мы также тратим на них часы отдыха. Голубой свет, которым подсвечиваются экраны гаджетов, отрицательно влияет на зрение.

Уже описаны многочисленные проблемы органа зрения от этого влияния: сухость глаз, ускорение дегенерации желтого пятна, увеличение риска катаракты и ряд других негативных последствий.

Голубой свет также может повредить вашу сетчатку, это называется фототоксичностью. Уровень повреждения зависит от длины волны и времени воздействия. Исследования на животных показывают, что даже короткое воздействие (от нескольких минут до нескольких часов) может оказаться вредным. Доказано, что фильтр, отсекающий 94% голубого света, уменьшает вред.

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По результатам исследований, влияние голубого света может привести к возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

Ухудшает сон

Голубой свет от экранов электронных устройств оказывает влияние на циркадные ритмы и цикл сна. Оно сигнализирует мозгу очнуться, когда он должен отдыхать. В одном исследовании только два часа воздействия голубого света ночью замедлили или прекратили высвобождение мелатонина. Поэтому следует выключать гаджеты по крайней мере за три часа до сна.

Повышает риск рака

Исследование показало, что люди, работающие в ночную смену и подверженные влиянию голубого света, имеют больший риск развития рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака.

Воздействие на детей

Глаза ребенка не так хорошо отфильтровывают голубой свет, как глаза взрослых. Если экраны устройств излучают его слишком много, это может увеличить вероятность развития близорукости и проблем с концентрацией внимания. А к вечеру и ночью обусловить еще более медленное высвобождение мелатонина по сравнению со взрослыми.

Ограничьте время пребывания вашего ребенка перед экраном. Делайте частые перерывы в использовании источников голубого света. Выключите сами и попросите убрать вашего ребенка все электронные гаджеты, включая портативные игровые устройства, по крайней мере за 30 минут до сна.

Польза для психического здоровья

В исследованиях на животных влияние голубого света ночью вызывало симптомы депрессии, но влияние голубого света днем может иметь и противоположный эффект.

Его использовали для лечения сезонного аффективного расстройства. Это форма депрессии, связанная с изменением сезонов. Результаты исследований показывают, что утром 20 минут воздействия голубого света помогает облегчить симптомы этого расстройства.

Источник: Олег Швец