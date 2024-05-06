Комплексный региональный болевой синдром (CRPS) — хроническое состояние, которое до сих пор чрезвычайно сложно вылечить.
Однако ученые из Центра влияния на боль NeuRA и университета Южной Австралии выяснили, что при своевременной диагностике заболевания и комплексном подходе, его лечение будет успешным.
Лечение болевого синдрома: советы ученых
Синдром возникает в результате различных травм, например, хирургическом вмешательстве или переломе. Он сопровождается сильной болью в конечности и функциональными ограничениями.
Исследование показало, что до 80% пациентов выздоравливают в течение первых 18 месяцев после диагностики CRPS.
Лечение болевого синдрома может быть эффективным при своевременной диагностике и применении комплексного подхода с обучением, фармакотерапией, физической реабилитацией и психологической поддержкой. Таким образом задействованы биологические и психосоциальные факторы.
Ученые предупреждают, что необходимы дальнейшие исследования и клинические испытания для оценки эффективности способа.
Источник: News wise