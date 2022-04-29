Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Видео Советы

Болит спина от сидения в бомбоубежище — что делать

29 апреля 2022, 19:54
Людмила Цимбалюк журналист Факты ICTV, г. Винница Мила Грубник редактор раздела Здоровье
біль у спині
Источник: Pixabay

Из-за длительного пребывания в бомбоубежищах украинцы могут страдать от боли в спине.

Облегчить состояние помогут упражнения, о них рассказала врач-мануальщик Наталья Трейко.

По ее словам, важно двигаться не менее 20 минут в день. Также можно делать упражнения.

— Если вам разрешает помещение, лягте, пожалуйста, на пол. Вытяните противоположные руку и ногу. Подняли, вдох, фиксация, выдох, опустили. Сменили руку и ногу, повторили, – рассказывает врач.

Это упражнение поможет облегчить состояние.

– Также можно лечь. Руки соединить в замок на затылке. Вдох – прижать локти к полу, вдох – отпустить их, – добавляет она.

В целом важно прислушиваться к своему телу. Если есть спазмы, застойные явления, делать элементарные упражнения.

Читайте также:
сховищеСидение в бомбоубежище и варикоз. Как избежать болезненных ощущений

Медик убеждает, что для организма всегда стресс, когда человек сидит в одном положении. Неподвижность может привести к психическому истощению.

Именно поэтому важно по возможности двигаться, гулять, выполнять упражнения и делать массаж.

Теги
Советы, поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь