Из-за длительного пребывания в бомбоубежищах украинцы могут страдать от боли в спине.

Облегчить состояние помогут упражнения, о них рассказала врач-мануальщик Наталья Трейко.

По ее словам, важно двигаться не менее 20 минут в день. Также можно делать упражнения.

— Если вам разрешает помещение, лягте, пожалуйста, на пол. Вытяните противоположные руку и ногу. Подняли, вдох, фиксация, выдох, опустили. Сменили руку и ногу, повторили, – рассказывает врач.

Это упражнение поможет облегчить состояние.

– Также можно лечь. Руки соединить в замок на затылке. Вдох – прижать локти к полу, вдох – отпустить их, – добавляет она.

В целом важно прислушиваться к своему телу. Если есть спазмы, застойные явления, делать элементарные упражнения.

Медик убеждает, что для организма всегда стресс, когда человек сидит в одном положении. Неподвижность может привести к психическому истощению.

Именно поэтому важно по возможности двигаться, гулять, выполнять упражнения и делать массаж.