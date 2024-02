38-летний монтажник строительных лесов, который имел большой опыт в этом — более 20 лет, в одно мгновение оказался по ту сторону жизни.

Именно так и подумали его коллеги, когда увидели Стива Гилмора, лежащего без сознания на земле, его руки пылали, а ноги были неестественно вывернуты.

Рихтовщик упал с крыши из-за удара током невероятной силы. Металлическая труба, которую он держал в руках, коснулась проводов линии электропередачи.

Однако мужчина дышал. Его доставили в больницу Челси, далее в Вестминстер. Операция следовала за операцией. Хирурги не могли поверить, что этот человек еще жив. Они много месяцев боролись за его жизнь.

