38-летний монтажник строительных лесов, который имел большой опыт в этом — более 20 лет, в одно мгновение оказался по ту сторону жизни.

Именно так и подумали его коллеги, когда увидели Стива Гилмора, лежащего без сознания на земле, его руки пылали, а ноги были неестественно вывернуты.

Удар током не унес жизни, но искалечил руки и судьбу

Рихтовщик упал с крыши из-за удара током невероятной силы. Металлическая труба, которую он держал в руках, коснулась проводов линии электропередачи.

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Однако мужчина дышал. Его доставили в больницу Челси, далее в Вестминстер. Операция следовала за операцией. Хирурги не могли поверить, что этот человек еще жив. Они много месяцев боролись за его жизнь.

Scaffolder survived 48,000-volt surge — but came round with both hands on fire https://t.co/ot9SdqpbUU — Ганна І. (@anni4ka2022) February 8, 2024

— Несмотря на невероятные усилия хирургов, которые провели более десятка операций, чтобы спасти руки, я могу потерять обе, — говорит Гилмор.

Во время последней попытки спасти правую руку, ее на шесть недель пришили к животу, чтобы рана зажила.

В конце концов, Стиву вынуждены были ампутировать большой палец правой руки, поскольку раны угрожали пациенту сепсисом.

Прошло уже более двух лет с того трагического события.

Теперь рассматривается вопрос полной ампутации руки, чтобы Гилмор получил протез. Больше всего мужчину сейчас волнует то, что он не сможет найти работу.

— Когда случилось несчастье, моему сыну Итану было всего девять лет, он видел меня слабым и уязвимым. И от этого становилось еще тяжелее, — говорит Стив.

Гражданская жена Стива Вики сейчас беременна их вторым ребенком, он считает это лучшей новостью за последние два с половиной года.

В сентябре прошлого года компания Canterbury City Scaffolding Ltd и ее директор Ян Пеппер признали себя виновными в нарушении закона о здоровье и безопасности на работе, в результате чего их работник получил такую тяжелую травму.

Однако это не сыграет значительной роли в дальнейшей судьбе Стива Гилберта.

Источник и фото: Mirror