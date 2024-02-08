Суданская мальва, суданская роза, красный щавель, гуа–де–ямайка, окра, кенаф, роза шарон, бисап, мальва Венеции – все это названия разновидности гибискуса Hibiscus sabdariffa, невероятно красивого кустарника, который распространен во многих тропических и субтропических регионах по всему миру. У нас это растение принято называть каркаде. Чем полезен напиток, и какие подводные камни могут быть при его употреблении, Факты ICTV узнавали у диетолога Богдана Богоноса.

– На вопрос моих пациентов, стоит ли употреблять напиток каркаде, всегда отвечаю: относитесь к этому напитку как к фитотерапии! – отмечает доктор.

Поскольку, как и любая терапия таблетками, фитотерапия имеет свои показания и противопоказания. Разумеется, взрослому здоровому человеку чашка этого напитка абсолютно не повредит. Если же у вас есть какие–то хронические заболевания, то нужно быть более осторожным.

Какие вещества содержатся в каркаде

– Как диетолог, я просто обожаю разбирать продукты питания на молекулы. Только таким образом можно узнать чего ожидать от потребленного: пользы или вреда? – делится эксперт.

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Если заглянуть в химический состав чая с каркаде, то можно увидеть очень много интересного. Прежде всего, данный напиток не содержит кофеина. Среди витаминов больше всего витамина А и С, а среди микроэлементов – кальция, магния, фосфора и калия.

С одной стороны, концентрация данных витаминов и минералов достаточно низкая, чтобы считать чай с каркаде их источником, однако, учитывая тот факт, что большинство из них являются дефицитными (то есть с повседневным питанием среднестатистического человека мы их недополучаем в достаточном количестве), то употребление этого напитка станет приятным бонусом.

Однако, самое ценное для нашего организма в чае из каркаде – это антоцианы и полифенолы.

Антоцианы придают яркую окраску растениям. За последние десятилетия открыто тысячи соединений из этой группы, их свойства еще исследуются. А диетологи все чаще рекомендуют употреблять побольше ягод, овощей и фруктов как можно более разнообразных цветов ежедневно.

Полифенолы содержатся во многих растениях, и являются мощными антиоксидантами, соединениями, которые борются со свободными радикалами в нашем организме и, в первую очередь, предотвращают старение.

Благодаря высокому содержанию антоцианов и полифенолов каркаде имеет те свойства, о которых далее пойдет речь.

Чем полезен чай каркаде

– Первое, что хотел бы отметить, это антигипертензивный эффект от постоянного употребления напитка, – подчеркивает диетолог.

Некоторые исследования показали, что употребление чая из гибискуса может помочь немного снизить уровень систолического артериального давления. Но гипертоникам следует употреблять чай с каркаде под контролем врача, особенно, если они употребляют таблетки от давления. Такое сочетание может спровоцировать резкое и сильное падение АД.

Обзор нескольких недавних исследований показал, что гибискус может снизить уровень ЛПНП (“плохого” холестерина), но при этом он не повышает уровень ЛПВП (“хорошего холестерина”).

Чай из гибискуса может обладать антибактериальными свойствами. Одно из исследований показало, что экстракт гибискуса подавляет кишечную палочку.

Также описывается незначительное мочегонное действие напитка. Органические кислоты, которые содержатся в чае из каркаде могут иметь незначительный слабительный эффект.

Еще одним положительным эффектом является способность этого напитка снижать уровень глюкозы в крови. Но как и в случае с гипертонией, употреблять регулярно чай с каркаде при сахарном диабете следует под контролем глюкозы крови, ведь в сочетании с некоторыми противодиабетическими средствами он способен снизить уровень сахара крови ниже нормы.

Какие побочные эффекты у каркаде

Теперь перейдем к побочным эффектам от фитотерапии чаем каркаде. Очень редко, но на него бывает аллергия, которая проявляется сыпью на коже по типу крапивницы и расстройством ЖКТ. Если такое возникает, то употреблять напиток больше нельзя.

Не стоит употреблять чай с каркаде во время беременности. Фитоэстрогены, содержащиеся в чае из гибискуса, могут спровоцировать преждевременные роды.

– Не советую давать его и детям меньше 12 лет. Если вы принимаете препараты из группы НПВП, в частности парацетамол, то чаем из каркаде точно не следует их запивать. Есть вероятность, что такое сочетание приводит к снижению эффективности противовоспалительного эффекта, – предупреждает доктор.

Как пить чай каркаде

Чай каркаде – это фруктовый, освежающий напиток, которым наслаждаются во всем мире. Кроме чая, из цветов гибискуса можно приготовить соус, похожий на клюквенный, желе и другие блюда. Каркаде можно комбинировать с другими видами чая. Главное знать меру: не более 2 столовых ложек каркаде на чашку. Чтобы сохранить максимально полезные свойства, каркаде следует заливать кипятком и настаивать, а не варить. По особому вкусен напиток, если пить охлажденным.