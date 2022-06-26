Врач-диетология Оксана Скиталинская предлагает волшебный напиток, который может улучшить работу мозга, память, состояние нервной системы и подарит долголетие.

— У нас ракеты варваров с гулом пролетают над головами в облаках, и поэтому нужно иметь ясную голову, максимально морально мобилизоваться, чтобы еще больше помогать нашим лучшим в мире защитникам, — считает диетология.

Итак, держите рецепт.

Коктейль Молодость мозга

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Желток сырой (свежие куриные яйца помыть с мылом)

Молоко (козье, растительное, коровье)

Ягоды (желательно разные)

Листочек мяты.

Можно добавить:

чайную ложку смолотого в порошок семян льна, в нем много противовоспалительных растительных омега-3 жиров, обладающих нейрозащитным действием, улучшают состояние капилляров

листик гинкго

чайную ложку порошка лецитина, который полезен здоровью клеток.

На дно хорошего стакана кладете лед, а затем слоями осторожно наливаете взбитый с молоком и ягодами желток.

Я сделала три слоя: нижний с шелковицей, смородиной и смородиной, средний — с земляникой, верхний — только желток и молоко.

Можно добавить пол чайной ложки сахара.

Чем полезен коктейль

Желток богат полиненасыщенными жирами, обладающими противовоспалительными свойствами, обладают легкими антитромботическими свойствами. Полиненасыщенные кислоты в желтке такие же, как в оливковом масле, преимущественно олеиновая.

Есть небольшое количество полезного холестерина (приблизительно 1,6%), что обеспечивает нормальную работу нервных клеток и нервных волокон, а также требуется для выработки желчи для пищеварения, синтеза витамина D в коже, стероидных гормонов, таких как эстрогены и тестостерон.

Ягоды богаты полифенолами и витамином С, и в комплексе они уплотняют стенку капилляров, замедляют образование воспалительных молекул NFKB, активируют ген теломеразу, чем способствуют долголетию, защищают жиры клеток мозга от окисления и разрушения, и развития нейродегенеративных заболеваний.

Почему без белков

Сырые белки содержат некоторые молекулы (белок овоидин), которые связывают биотин и ухудшают его усвоение, а также угнетают активность некоторых ферментов поджелудочной железы, поэтому белок яйца лучше употреблять в термически обработанном виде.

Источник: Оксана Скиталинская