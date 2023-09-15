Новое исследование британских ученых продемонстрировало, что страсть соотечественников к перекусам разрушает их усилия сохранять здоровый образ жизни. Ведь 95% населения Великобритании любит есть вкусности между приемами пищи.

По результатам исследования, которое проводил Королевский колледж Лондона и ZOE, оказалось, что каждый четвертый британец из 854 участников эксперимента, который придерживался здорового питания, терял самоконтроль и не мог отказаться от перекусов.

Среди самых популярных вариантов были фрукты, орехи, гранола, злаковые батончики, сыр, масло, печенье, пирожные и пироги. Некоторые из них позволяли 2,3 перекуса в день, а трое из десяти ели чаще. Все они превышали ежедневную норму калорий примерно на 24%, получая дополнительно 500 ккал.

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Согласно выводам исследователей, лакомства, содержащие большое количество сахара и жира, влияли не только на увеличение веса, но и повышали риск сердечных заболеваний и инсульта.

Однако перекусы не всегда вредны, отмечают исследователи. Те, кто отдавал предпочтение полезным продуктам на самом деле имели лучшее состояние здоровья по сравнению с теми, кто вообще не переедал.

Результаты исследования, опубликованные в European Journal of Nutrition, показали, что лица, которые включали в свой рацион орехи и свежие фрукты, имели здоровый вес и испытывали меньший голод. В то же время те, кто употреблял сладкие обработанные продукты, имели более высокий индекс массы тела (ИМТ) и накопление висцерального жира.

Исследователи установили связь обоих показателей с высоким риском инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Доктор Сара Берри из Королевского колледжа Лондона и главный научный сотрудник Zoe отметили, что замена нездоровых перекусов (печенье, чипсы и пирожные) на здоровую альтернативу в виде фруктов и орехов является простым способом улучшить здоровье.

По их словам, время перекусов также играет важную роль. После 21:00 лучше вообще не есть, поскольку это увеличивает риск развития диабета II типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

По статистике, примерно четверть британцев страдают ожирением, 38% из них имеет избыточный вес. Эксперты связывают это с неправильным питанием и недостаточной физической активностью.