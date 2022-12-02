Команда китайских и американских ученых в ходе совместного исследования установила, что загрязнение воздуха является причиной рождения 1 млн мертвых детей в год.

Отмечается, что исследователи впервые сумели установить, какое именно влияние оказывает высокая концентрация микрочастиц в воздухе на число случаев смерти плода.

Сообщается, что в ходе исследования анализировались данные о 45 тыс. родов в период с 1998 по 2016 год в 54 странах с низким и средним доходом. Установленная закономерность была распространена на 137 стран Азии, Африки и Латинской Америки, на которые приходится 98% всех родов в мире, заканчивающихся появлением мертвого ребенка.

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По словам ученых, в исследовании изучалась связь между содержанием в воздухе PM 2,5 (крошечных частиц, способных проникать в кровь человека) и смертностью плода.

Иными словами, авторы научной работы предприняли попытку доказать, как именно микрочастицы PM2,5, которые чаще всего оказываются в воздухе из-за сжигания ископаемого топлива, влияют на организм матери и ребенка в ее утробе.

— Попадая в плаценту, эти частицы могут нанести непоправимый вред эмбриону или помешать организму матери передавать ему кислород, — предполагают авторы исследования.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, обновленным в 2021 году, среднегодовой уровень концентрации частиц PM 2,5 не должен превышать 5 мкг на кубический метр, а среднедневной — 15 мкг.

Все матери, чья беременность рассматривалась в ходе исследования, живут в регионах, где уровень PM 2,5 намного превышает рекомендованный ВОЗ.

Источник: Nature