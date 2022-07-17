Что нужно пить и есть для того, чтобы быстро и эффективно восстановить организм после сдачи крови. На этот вопрос по просьбе Фактов ICTV ответила врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

— Классическая рекомендация для восстановления состава крови после донации — пить больше жидкости в виде воды, соков, некрепкого чая. От алкоголя, в том числе и от красного вина, лучше отказаться, — отметила Людмила Сердюк.

По ее словам, сразу после сдачи крови нужно посидеть спокойно здесь же, в пункте донорства, хотя бы минут 15, чтобы убедиться, что с вами все в порядке.

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В случае головокружения, следует сообщить об этом медикам. Как вариант самопомощи, наклониться вперед так, что бы голова оказалась между коленями.

Людмила Сердюк также рекомендует не курить в течение минимум часа после сдачи крови. Кроме того, желательно не посещать в этот день спортзал и избегать физических нагрузок.

Что касается питания, то предпочтение лучше отдать белковым продуктам — мясу, рыбе, бобовым, в том числе фасоли.

— То, как вы будете себя чувствовать после сдачи крови, во многом зависит, как вы питались накануне, — отмечает медик.

И напоминает, что за день до сдачи лучше отказаться от жирных, острых, копченых продуктов, а также от алкоголя, шоколада и орехов.

По словам Людмила Сердюк, донорам следует четко помнить, что: