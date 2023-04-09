Терапевт Доминик Гриньер в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о четырех натуральных средствах борьбы с сенной лихорадкой, которая является аллергической реакцией на пыльцу.

— Симптомы сенной лихорадки могут включать чихание, насморк и заложенность носа, кашель, боль в горле, слезотечение, крапивницу, частые головные боли и чрезмерную усталость, — рассказывает врач.

По его словам, в настоящее время, к сожалению, нет лекарства от сенной лихорадки, но есть натуральные продукты, которые помогут справиться с симптомами, чтобы они не начали влиять на вашу повседневную жизнь.

Местный мед сделан из пыльцы в районе вашего проживания и поэтому прием пыльцевых аллергенов внутрь может уменьшить аллергические реакции за счет формирования иммунной толерантности, по крайней мере, в случае аллергии на пыльцу трав.

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Гриньер рекомендует употреблять одну или несколько чайных ложек сырого, необработанного местного меда три-четыре раза в день, чтобы лучше облегчить симптомы.

Вазелин — быстрый и простой способ получить облегчение от симптомов сенной лихорадки. Это средство действует как блокатор пыльцы, улавливая и удерживая споры до того, как они попадут в носовой проход.

Ромашковый чай изготавливается из высушенных цветков ромашки и содержит природные антигистаминные и противовоспалительные свойства, что очень важно для лечения симптомов сенной лихорадки. Чтобы удвоить лечебные свойства, вы также можете добавить в чай ​​немного местного меда.

Солевой раствор — это, по сути, соленая вода, и полоскание носа этой жидкостью может очистить ваши носовые проходы от слизи, пыли, аллергенов и пыльцы, облегчая дыхание и снимая симптомы лихорадки.

Если симптомы сенной лихорадки ухудшаются и вам трудно с ними справиться, следует посетить своего врача, который может назначить стероидное лечение, такое как, к примеру, стероидный назальный спрей.

Источник: Express