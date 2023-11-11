Ученые доказали, что удовольствие от занятий спортом, бега, физических упражнений в спортзале зависит от выработки организмом нейромедиаторов, которые называются эндоканнабиноидами. Они могут повысить настроение, даже если человек чувствует усталость после тренировки.

Виновата не лень, а недостаточная выработка эндорфинов

Недостаточное количество эндоканнабиноидов делает занятия спортом тяжелой и неприятной обязанностью, аргументы “за” вызывают лишь раздражение и используется любой повод, чтобы не идти в спортзал, не бегать по утрам, не заниматься обременительными физическими упражнениями.

Хотя большинство людей хотели бы быть в форме, менее четверти взрослых в Соединенных Штатах придерживаются рекомендаций по физической активности.

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Итак, если вам трудно заниматься спортом, вы не одиноки.

Обычно таких людей обвиняют в лени, но эксперт Майкл Мосли считает, что на самом деле есть несколько причин, по которым люди ненавидят физические упражнения.

Влиять на это могут гены, биология и социальная среда.

Одну причину — биологическую, мы уже назвали — это именно пониженная выработка эндоканнабиноидов.

Вызывает отвращение запах спортзала

Причины могут быть и социальными. Когда нет доступа к безопасным, удобным местам для занятий спортом. Или, возможно, человека поощрили проводить досуг иначе.

Ненависть к спортзалу может возникнуть из-за специфического шума и неприятных запахов, отсутствия приватности в раздевалке. Тренажерные залы также могут быть слишком дорогими и это дополнительная причина относиться к занятиям там с неприятием.

У некоторых людей физические упражнения вызывают тошноту и кишечные расстройства. Кстати, такие симптомы, отмечает Майкл Мосли, могут поражать и профессиональных спортсменов из-за высоких физических нагрузок.

Эксперт отметил, что исследовали и генетическую предрасположенность к неприятию физкультуры. Так, в одном исследовании сравнивали отношение к физическим упражнениям группы подростков — братьев и сестер, включая близнецов.

Участники выполняли упражнения разной интенсивности. Затем они описали, что чувствовали во время и после упражнения, и насколько это было трудно.

С генетикой не поспоришь

Исследователи подсчитали, что на генетические факторы приходится 12-37% того, как участники относятся к физическим упражнениям, и 29-35% того, насколько тяжело они им даются.

Итак, если вы ненавидите физические упражнения, с большой вероятностью все дело в генах.

Как бы там ни было, но все понимают, физические упражнения, к тому же регулярные физические упражнения, не просто формируют наше тело, они укрепляют здоровье. Иногда в буквальном смысле спасают. А это уже может стать мотивацией.

Как найти мотивацию

— Если вы ненавидите физические упражнения, возможно, вы не нашли правильного подхода, — говорит Мосли.

Эксперт дает несколько советов, которые могут изменить отношение к физическим упражнениям.

Первое. Найдите упражнения, которые вам нравятся: поднятие веса, танцы, прогулки, плавание. Если вы найдете то, что вам по душе, вы, скорее всего, продолжите этим заниматься.

Второе. Тренируйтесь с другими. Занятия в группе добавляют элемент общения, что сделает тренировки более веселыми и менее похожими на тяжелую работу.

Третье. Имейте реалистичные ожидания. Даже небольшие регулярные физические упражнения могут улучшить ваше здоровье и физическую форму. Полюбите себя. Ставьте долгосрочные и краткосрочные цели, чтобы увидеть, почувствовать и порадоваться своему прогрессу.

Имточник: Zoe